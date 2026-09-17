«Ця робота тримає міста живими». Буданов привітав з Днем рятівника

««Ліквідація наслідків обстрілів» – це звучить сухо й буденно. Та за цими словами – години важкої роботи»

Завдяки роботі рятувальників українські міста продовжують жити навіть після російських обстрілів. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив у привітанні з Днем рятівника.

«Коли ми щодня в новинах чуємо «ліквідація наслідків обстрілів», це звучить сухо й буденно. Та за цими словами – години важкої роботи на згарищах, розбирання потрощених будинків і пошук людей під тоннами бетону», – наголосив Буданов.

Керівник ОП зазначив, що рятувальники ДСНС одними з перших прибувають на місця прильотів і працюють, доки не розберуть завал до останньої цеглини.

«Це робота, яка тримає міста живими попри те, що росія намагається нас знищити. Дякую за стійкість і за кожне врятоване життя. З Днем рятівника!» – додав Кирило Буданов.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні вдалося активізувати завдяки оновленню підходів до міжнародного діалогу.