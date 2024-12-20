Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти
У Києві дислокуються спеціалісти Швейцарського підрозділу гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 млн швейцарських франків (48 млн євро). Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти будинків і гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради швейцарського уряду.

«Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України мали руйнівні наслідки. Більш ніж половина виробництва енергії в країні була знищена, мільйони людей залишилися без належного доступу до електроенергії, опалення та води», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба ради нагадує, що в допомозі населенню України владі, місцевим партнерам та організаціям ООН допомагають швейцарське агентство розвитку та співробітництва та Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

А у Києві дислокуються спеціалісти Швейцарського підрозділу гуманітарної допомоги (SHA), які підтримують на території усієї країни українські сили цивільної оборони та теплопостачальників «у ремонті пошкоджених генераторів, теплових насосів та енергетичних систем і введенні їх в експлуатацію».

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).

Крім того, збройні сили Британії можуть бути направлені в Україну для навчальної місії.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Швейцарія війна гроші опалення військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кирилов – військовий злочинець, який відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти українських вояків»
Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни
18 грудня, 14:01
Захисники вже проходять підготовку на різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
21 листопада, 15:22
Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим
У Білгородській області уражено командний пункт угруповання російських військ
20 листопада, 08:44
Партизани показали, як РФ перекидає ППО в Криму
Партизани показали, як окупанти перекидають додаткову ППО до Кримського моста
21 листопада, 07:58
Задоренко: Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину
Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині
25 листопада, 14:36
Енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки
Українська енергетика під масованим ударом РФ – Галущенко
13 грудня, 08:49
Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
13 грудня, 03:34
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський
Сирський розповів, як Росія цьогоріч посилила свою армію
18 грудня, 15:15
Триває 1029-й день повномасштабної війни
РФ заявила, що її армія просунулась поблизу Торецька та Покровська: що кажуть аналітики ISW
18 грудня, 05:17

Події в Україні

Окупанти масовано обстріляли Херсон: багато влучань в житлові будинки
Окупанти масовано обстріляли Херсон: багато влучань в житлові будинки
Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти
Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти
На Херсонщині окупанти вчиняють самогубства через знущання командирів – Атеш
На Херсонщині окупанти вчиняють самогубства через знущання командирів – Атеш
На Львівщині 2025-й проголошено роком Ігоря Білозіра. Історія життя і смерті видатного артиста
На Львівщині 2025-й проголошено роком Ігоря Білозіра. Історія життя і смерті видатного артиста
Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше 15 хвилин
Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше 15 хвилин
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
57K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
25K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
20K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua