Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти

Кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 млн швейцарських франків (48 млн євро). Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти будинків і гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради швейцарського уряду.

«Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України мали руйнівні наслідки. Більш ніж половина виробництва енергії в країні була знищена, мільйони людей залишилися без належного доступу до електроенергії, опалення та води», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба ради нагадує, що в допомозі населенню України владі, місцевим партнерам та організаціям ООН допомагають швейцарське агентство розвитку та співробітництва та Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

А у Києві дислокуються спеціалісти Швейцарського підрозділу гуманітарної допомоги (SHA), які підтримують на території усієї країни українські сили цивільної оборони та теплопостачальників «у ремонті пошкоджених генераторів, теплових насосів та енергетичних систем і введенні їх в експлуатацію».

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).

Крім того, збройні сили Британії можуть бути направлені в Україну для навчальної місії.