ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС: головне за ніч

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента, Шольц знову відмовив у постачанні Україні Taurus, Трамп призначив керівника своєї соцмережі Truth Social головою ради з розвідки. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 грудня, щоб ви були в курсі подій:

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW

Українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Глибокому (на північ від Харкова), але це просування не є нещодавнім і, ймовірно, відбулося протягом останніх кількох тижнів.

Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента

Чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від «Грузинської мрії» і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом. Про це йдеться у спільному зверненні до ЄС політичних сил Грузії, яке наводить Sova.

Звернення підписали Ніка Мелія («Коаліція за зміни» ), Тіна Бокучава («Єдність – Національний рух» ), Мамука Хазарадзе («Сильна Грузія» ), Заза Тавадзе («Гахарія за Грузію»).

У ньому грузинські опозиційні сили закликали Євросоюз оголосити самопроголошений режим Бідзіни нелегітимним.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

План режиму з обрання Михеїла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію, додають автори звернення.

У листі наголошується, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про «іноагентів» і часто займається активною антизахідною пропагандою.

Шольц знову відмовив у постачанні Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. Про це повідомляє n-tv.

На конференції делегатів Бранденбурзької СДПН у Потсдамі Шольц наголосив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прихильником України. Водночас, він, як і раніше, вважає, що постачання далекобійної зброї було б помилкою.

«Проте я, як і раніше, переконаний, що буде помилкою, якщо далекобійна зброя, яку ми б надали Україні, була б задіяна для ударів у російській глибинці, або якщо ми постачатимемо зброю, здатну зробити саме це», – сказав Шольц.

Україна та США домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією США, яку очолив посол з особливих доручень Державного департаменту Натаніель Фік, головною темою була кібербезпека. Про це він повідомив у соцмережі.

Участь у зустрічі взяли також директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек і посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

«Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист», – зазначив міністр.

Україна, як наголосив він, уже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями.

Разом із командою Умєров представив американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони, зокрема застосунки «Армія+» та «Резерв+» і єдину екосистему для військових потреб DELTA. Також поінформував про створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

«Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки», – повідомив глава Міноборони.

Трамп призначив керівника своєї соцмережі Truth Social головою ради з розвідки

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив очільника ради з розвідки. Ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс. Про це повідомляє Reuters.

Так, Трамп призначив свого союзника Нуньєса, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social, на посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.

Він заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час його першого терміну президентства в Білому домі, залишатиметься генеральним директором Truth Social під час роботи в дорадчій групі.

Ковтун і Стельмах відсутні у складі збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік

Українці Ілля Ковтун і Радомир Стельмах відсутні у проєкті наказу зі складом збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік. Про це повідомляє Tribuna.com.

Міністерство молоді та спорту України опублікувало проєкт наказу «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік». Ковтун та Стельмах не ввійшли до основного складу команди.

На Кубі майже скінчився бензин та дизель: відома причина

Куба зіткнулася з гострим дефіцитом пального: більшість АЗС на острові закриті, а на тих, що працюють – багатогодинні черги. Про це пише Reuters.

Ситуація виникла одразу після низки масштабних відключень електрики, від яких країна поки що так і не оговталась.

«Ми чекали на бензовоз три дні. Люди спали тут у черзі, щоб не втратити своє місце», – говорить один з водіїв з черги у столиці Армандо Корралес.

Урядові дані, які відстежують процеси поставок пального, показують, що з 11 грудня до Гавани надійшла лише незначна кількість палива. Ситуацію погіршив факт трьох загальнонаціональних відключень світла на Кубі упродовж останніх двох місяців. Через них в країні довелося тимчасово закривати школи та непрофільні підприємства.

Основним постачальником нафти на Кубу є Венесуела. Як виявилось, Каракс у період з січня по листопад скоротив поставки сирої нафти та пального на 44%. Хоча Мексика частково компенсувала різницю, обидві країни постачають головним чином сиру нафту, яку застарілі кубинські НПЗ мають переробляти на бензин та дизель для легковиків, вантажівок та генераторів.

Ексміністра оборони Бразилії заарештували через звинувачення у спробі держперевороту

У Бразилії заарештували колишнього міністра оборони Вальтера Брагу Нетто за звинуваченням в організації державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Нетто також працював керівником апарату колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару і був його підтримкою під час невдалого переобрання у 2022 році. Своєю чергою Нетто заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.

Як заявили у федеральній поліції, уже видано два ордери на обшук, ордер на арешт і запобіжний захід, окрім арешту, щодо осіб, які ймовірно перешкоджають розслідуванню.

На гірськолижному курорті у Грузії загинули 12 людей

На гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11-ти іноземців та громадянина Грузії. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Зазначається, що люди перебували в спальній зоні на другому поверсі ресторану. Припускають, що загиблі були співробітниками закладу.

За даними поліції, жодних зовнішніх ознак насильства на тілах немає. Водночас, за попередньою інформацією, у закритому приміщенні біля спалень було встановлено генератор. Припускають, що його увімкнули напередодні після того, як у ресторані відключили електроенергію.

На місці працюють експерти-криміналісти, допитують свідків. Для встановлення причини смертей призначено судово-медичну експертизу.

Порушено кримінальну справу за статтею 116 КК Грузії («Заподіяння смерті з необережності»).