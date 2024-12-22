«Азов» відбив масований штурм, росіяни атакували навіть на самокатах

Російська піхота намагається будь-якими способами прорватися вглиб оборони і закріпитись в напівзруйнованих забудовах

Масований російський штурм на Торецькому напрямку відбила 12-та бригада спеціального призначення «Азов». Окупанти використовували нетиповий транспорт, однак все одно зазнали поразки. Азовцям вдалося знищити 5 одиниць броньованої техніки, 8 одиниць автотранспорту, ліквідувати 63 росіян, а також три покинуті електросамокати. Про це інформує пресслужба бригади.

«Щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватися вглиб оборони і закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках. За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки. Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів», – інформують у «Азові».

Раніше піхотинці 2-го батальйону 12-ої бригади «Азов» взяли в полон п’ятьох окупантів під час бойового завдання на Торецькому напрямку. Росіяни виявилися далеко не звичайними «мобіками» чи «зеками». Орденоносні і досвідчені розвідники декілька днів чинили опір азовцям.

Також офіцер «Азова» пояснив, чому росіяни стрімко просуваються на східному фронті.