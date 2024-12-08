Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes

Лише на площі 5 км² є близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів

Співвідношення втрат на користь України в Курській області складає 4:1

Приблизно 10 км² Курської області стали кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати. Про це пише Forbes.

Зокрема зазначається, що лише на площі 5 км² є близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів. Українські втрати на цьому ж відрізку були значно меншими: лише близько 20 одиниць.

Видання пише, що співвідношення втрат на користь України 4:1 не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських.

Forbes зазначає, що РФ розраховує на те, що інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною. Тому Путін дав своїм силам час до лютого для витіснення сил ЗСУ з Курщини. Для цього Кремль зібрав 60 тис. російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння в Курській області і почав кидати їх у наступ.

У результаті щодня на фронті росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує мобілізацію приблизно 30 тис. військових щомісяця. Без північнокорейських підкріплень російська армія скорочувалася б на тисячі осіб щотижня.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.