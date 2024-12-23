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Законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години зареєтровано у Раді

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години зареєтровано у Раді
Відповідний законопроєкт вже зареєстрований на сайті Ради і наразі опрацьовується у комітеті
фото: Національна поліція України

Урядовці пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години – заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Про це повідомляє представник уряду у парламенті України Тарас Мельничук.

Законопроєктом, який зареєстровано у Верховній Раді під номером 12354, передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2.

Урядовці пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Крім того, передбачені зміни зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників.

Зазначимо, що відповідний законопроєкт вже зареєстрований на сайті ВР і наразі опрацьовується у комітеті. 

Раніше повідомлялося, що уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

  • порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);
  • порушення правил евакуації: в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів. (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян.

Комендантська година – це період у межах якого людям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. У більшості міст України обмеження діють в період між 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, у Києві не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину на Новий рік. Вона діятиме у звичайному режимі – з півночі до 5:00 ранку. «Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде», – заявив речник КМВА Михайло Шаманов. Зазначимо, що комендантська година встановлюється для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян у зв'язку з реальними загрозами. Оцінка ситуації та ухвалення відповідних рішень здійснюється військовим командуванням на постійній основі.

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Теги: війна комендантська година Кабмін законопроєкт евакуація

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