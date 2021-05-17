Скандал у Чорноморську: викладач університету назвав українську мову «псячою»

Викладач коледжу вважає українську мовою «окупантів та фашистів»

У місті Чорноморськ викладач морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мову «псячою». Про це інформують «Факти».

У коментарях під постом в Facebook під час обговорення правил державної мови педагог написав білоруською:

«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларуску альбо па-руску... Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў».

Скріншот одного з повідомлень педагога. Фото: «Факти»

Заступниця директора з освітньої роботи коледжу Наталія Федорова прокоментувала інцидент. Вона запевнила, що у коледжі не терпітимуть подібні висловлювання викладача.

«Керівництво коледжу не ставитиметься терпляче до таких висловлювань. Неприйнятно, що викладач нашого закладу публічно робить такі висловлювання. Ми поговоримо з дітьми в тих групах, де він викладає, і з'ясуємо, чи пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках», – пообіцяла заступниця директора.

Своєю чергою активісти повідомили про інцидент Уповноваженому із захисту державної мови (мовному омбудсмену) і на урядову «гарячу лінію».

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков виступив за розвиток «нашої російської мови».

Міністр вважає, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти Росії. Він також назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

До речі, ще один відомий політик потрапив у гучний скандал. Йдеться про те, як речник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».