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    Скандал у Чорноморську: викладач університету назвав українську мову «псячою»

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    Активісти повідомили про інцидент у Чорноморську Уповноваженому із захисту державної мови - Скандал у Чорноморську: викладач університету назвав українську мову «псячою»

    Активісти повідомили про інцидент у Чорноморську Уповноваженому із захисту державної мови

    Фото: 4studio

    Викладач коледжу вважає українську мовою «окупантів та фашистів»

    У місті Чорноморськ викладач морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мову «псячою». Про це інформують «Факти».

    У коментарях під постом в Facebook під час обговорення правил державної мови педагог написав білоруською:

    «Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларуску альбо па-руску... Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў».

    Скріншот одного з повідомлень педагога. Фото: «Факти»
    Скріншот одного з повідомлень педагога. Фото: «Факти»

    Заступниця директора з освітньої роботи коледжу Наталія Федорова прокоментувала інцидент. Вона запевнила, що у коледжі не терпітимуть подібні висловлювання викладача.

    «Керівництво коледжу не ставитиметься терпляче до таких висловлювань. Неприйнятно, що викладач нашого закладу публічно робить такі висловлювання. Ми поговоримо з дітьми в тих групах, де він викладає, і з'ясуємо, чи пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках», – пообіцяла заступниця директора.

    Своєю чергою активісти повідомили про інцидент Уповноваженому із захисту державної мови (мовному омбудсмену) і на урядову «гарячу лінію».

    Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков виступив за розвиток «нашої російської мови».

    Міністр вважає, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти Росії. Він також назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

    До речі, ще один відомий політик потрапив у гучний скандал. Йдеться про те, як речник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

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    Теги: Одещина скандал українська мова вчитель університет педагог
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