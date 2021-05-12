Мовний омбудсмен: іспити з української будуть проводитися за новим правописом

Кремінь закликав здобувачів освіти та майбутніх держслужбовців готуватися до іспитів з української мови за чинним правописом 2019 року

Іспити з української мови, у тому числі і для державних службовців, будуть проводитися за новим українським правописом від 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, уповноважений Тарас Кремінь вітає рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким визнано протиправним та скасовано рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відміни нової редакції Українського правопису.

«Захистивши український правопис, системно імплементуючи мовне законодавство, ми очікуємо і на якнайшвидше затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року», – наголосив він.

Кремінь закликав здобувачів освіти, майбутніх держслужбовців, кожного охочого вдосконалити свої мовні компетентності та спокійно готуватися до іспитів з української мови за чинним правописом 2019 року.

«Як відомо, 16 липня 2021 року в Україні має розпочатися іспитування на рівень володіння державною мовою для державних службовців та осіб, які мають намір набути громадянство України. Тож раджу майбутнім претендентам на держпосади, а також учасникам ЗНО у підготовці до екзамену послуговуватися чинним правописом. Жодна спроба дискредитації як чинного правопису, так і Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не пройдуть», – зауважив він.

Нагадаємо, Апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо нового правопису.

У березні Мін’юст подав апеляцію на скасування нового правопису.

28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». За словами адвоката Дмитра Ільченка, позов був направлений «на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». У суді Ільченко представляв позивачку – восьмикласницю однієї з херсонський шкіл Юлію Пиргас.

Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

Український правопис у новій редакції розроблено фахівцями Української національної комісії з питань правопису. Він повинен замінити редакцію від 1992 року.