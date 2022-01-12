Угорщина кличе українців на безкоштовне навчання

Уряд Угорщини запрошує на навчання українців за бакалаврськими, магістерськими та аспірантськими програмами на 2022/2023 навчальний рік. Прийом заявок триває до 15 січня 2022 року. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Прийом оголошено в межах стипендіальної програми уряду Угорщини Stipendium Hungaricum Programme.

Вступникам пропонують понад 600 навчальних програм, що охоплюють всі галузі вищої освіти на всіх рівнях, включаючи програми заочної та докторської освіти.

Стипендіальна програма Stipendium Hungaricum була заснована урядом Угорщини для сприяння інтернаціоналізації угорської вищої освіти та залучення іноземних студентів. Програма, заснована урядом ще в 2013 році, контролюється Міністерством закордонних справ і торгівлі та керується Громадським фондом Tempus.



Вона заснована також на двосторонніх освітніх угодах між Угорщиною та урядами країн, які відправляють студентів, і вже доступний у майже 80 країнах, щороку залучаючи понад 5000 іноземних студентів.

Програми бакалавра та магістра надають:

Безкоштовну освіту – студент від програми Stipendium Hungaricum звільнення від сплати за навчання.

Щомісячна стипендія – сума складає 43 700 форинтів (близько 120 євро).

Внесок на проживання – безкоштовне місце в гуртожитку або внесок у розмірі 40 000 HUF/місяць на проживання протягом усього періоду стипендії (якщо студент не проживає в гуртожитку, ця сума є внеском на оренду, проте він не завжди покриває повну суму).

Медичне страхування – медичні послуги згідно з відповідним законодавством Угорщини та додаткове медичне страхування на суму до 65 000 форинтів (близько 180 євро) на рік.

Кандидати на отримання стипендій мають пройти реєстрацію в онлайн-системі Tempus Public Foundation. Після реєстрації та створення особистого кабінету кандидати отримають доступ для подачі заявок і завантаження документів. Із детальною інформацією та інструкцією подачі заявок можна ознайомитися тут.