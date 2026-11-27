Українські підлітки розповіли, яку освіту хотіли б здобути та з яким майбутнім пов'язують свої освітні плани

Найвищим бажаним рівнем освіти для українських підлітків віком 15–17 років є магістратура. Водночас їхні очікування щодо того, якої освіти вони зможуть досягти з огляду на життєві обставини, є скромнішими. Про це свідчать результати дослідження «Індекс майбутнього», повідомляє «Главком».

Згідно з опитуванням, 39,7% підлітків хотіли б здобути ступінь магістра. Проте реально отримати такий рівень освіти розраховують 28,7% респондентів.

Ще 27,7% опитаних вважають, що за реальних обставин зможуть здобути ступінь бакалавра, хоча хотіли б цього лише 15%. Професійну освіту як бажаний варіант назвали 16% підлітків, стільки ж вважають її реалістичним рівнем для себе.

Науковий ступінь (PhD) хотіли б отримати 8% опитаних, але реально розраховують на нього лише 3%.

Батьки підлітків віком 15–17 років мають ще вищі очікування щодо освіти дітей. 57% опитаних хотіли б, щоб їхні діти здобули ступінь магістра. Водночас 47% вважають такий рівень освіти реалістичним.

Джерело: скриншот зі звіту «Індекс майбутнього – 2026»

Ще 22% батьків вважають, що їхні діти найімовірніше отримають ступінь бакалавра, хоча бажаним цей варіант назвали 14%.

Професійну освіту як найбільш реалістичний варіант для дітей розглядають 15% батьків, тоді як бажаною її назвали 7%.

Дослідження також показало відмінності між освітніми очікуваннями хлопців і дівчат. Зокрема, ступінь магістра хотіли б здобути 44,4% дівчат і 34,6% хлопців. Водночас реально отримати магістерську освіту розраховують 38,8% дівчат і 28,4% хлопців.

Джерело: скриншот зі звіту «Індекс майбутнього – 2026»

Науковий ступінь PhD також частіше входить до освітніх прагнень дівчат: його хотіли б отримати 9% опитаних дівчат проти 7% хлопців. Натомість професійну освіту як бажаний рівень назвали 18,2% хлопців і 16% дівчат.

Для більшості підлітків Україна залишається бажаним місцем здобуття освіти. Зокрема, 79,2% опитаних хотіли б отримати повну загальну середню освіту в Україні, а 76,8% – професійну.

Батьки та опікуни ще частіше віддають перевагу українським закладам освіти для своїх дітей: відповідні показники становлять 91% для повної загальної середньої освіти та 93,7% для професійної.

Щодо вищої освіти, то 76,7% підлітків хотіли б здобути ступінь бакалавра в Україні, а 71,7% – магістра. Серед батьків ці показники становлять 83,7% та 76,4% відповідно.

Найменш однозначною є ситуація з науковим ступенем. Здобувати PhD в Україні хотіли б 48,8% підлітків, тоді як за кордоном – 46,3%. Серед батьків та опікунів 52,9% віддали перевагу Україні, а 33,4% – іншим країнам.

Джерело: скриншот зі звіту «Індекс майбутнього – 2026»

«Індекс майбутнього – 2026» – третє дослідження Фундації Олени Зеленської, започаткованої у 2023 році. Його провели спільно з KSE Institute, який розробив методологію. Цьогорічний звіт присвячений здібностям і талантам українських підлітків, можливостям їхнього розвитку, освітнім перспективам та планам щодо майбутнього в Україні й за кордоном.

Основне опитування охопило 4050 підлітків віком 12–17 років і 3176 батьків та опікунів. Також провели групові дискусії з підлітками та дослідили досвід 212 стипендіатів Фонду Президента України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство освіти і науки визначило порядок запровадження системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування у школах. Згідно з новими правилами, кожен заклад загальної середньої освіти, у якому навчаються учні 7–12 класів, має визначити щонайменше двох педагогів для підготовки до роботи кар’єрними радниками. Вони допомагатимуть школярам досліджувати власні здібності та інтереси, знайомитися з різними професіями й обирати подальший освітній шлях. Передбачено також співпрацю шкіл із закладами професійної та вищої освіти, роботодавцями й органами місцевого самоврядування.