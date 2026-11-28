Починаючи з 2022 року, в Україні 19 осіб були позбавлені наукових ступенів. Водночас шестеро людей добровільно відмовилися від своїх наукових звань. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит «Главкома».

За даними міністерства, усі шість заяв про добровільну відмову від наукового ступеня були задоволені. Двоє людей подали їх у 2023 році, одна – у 2024-му, ще троє – у 2026 році. У 2025 році таких звернень не надходило.

Серед тих, хто добровільно відмовився від наукового ступеня, – колишній міністр освіти і науки Оксен Лісовий та народний депутат Сергій Бабак. Обидва подали заяви у травні 2023 року. Лісовий відмовився від ступеня кандидата філософських наук, який здобув у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Бабак – від ступеня доктора технічних наук, присудженого Інститутом електродинаміки НАН України.

У 2024 році від наукового ступеня кандидата юридичних наук відмовився суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області Богдан Базарник. У 2026 році такі заяви подали старший детектив НАБУ Михайло Буртовий і суддя Верховного Суду Сергій Уханенко, які мали ступені кандидатів юридичних наук, а також колишній прокурор Житомирської окружної прокуратури Юлія Гаврилюк – кандидат економічних наук.

відповідь Міносвіти на запит «Главкома»

Серед тих, кого Міносвіти позбавило наукових ступенів або щодо кого скасувало рішення про їх присудження, є й представники судової системи та правоохоронних органів. Зокрема, у 2023 році міністерство скасувало рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня кандидата юридичних наук Оксані Карп’як. За декларацією НАЗК, вона обіймає посаду судді Львівського окружного адміністративного суду. Підставою стало те, що дисертація не відповідала вимогам до наукових робіт, зокрема, не містила належних науково обґрунтованих результатів і не засвідчувала особистого внеску авторки в науку.

У 2026 році наукового ступеня кандидата юридичних наук позбавили Павла Євдокимова, заступника начальника відділу управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції. У його дисертації «Адміністративно-правове регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти встановило академічний плагіат. Відповідне рішення агентство ухвалило ще в лютому 2024 року, після чого звернулося до МОН щодо позбавлення Євдокимова ступеня.

Раніше «Главком» писав про суддю Оксану Царевич, яку позбавили наукового ступеня доктора філософії через порушення академічної доброчесності. У 2025 році Фундація Dejure виявила плагіат у її дисертації. Науковим керівником судді був доктор юридичних наук, професор Євген Легеза. Згодом претензії щодо академічної доброчесності виникли й до його власних дисертацій.

У вересні 2026 року координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк в інтерв'ю «Главкому» пояснила, чому наукові ступені приваблюють суддів, депутатів та інших посадовців. Одна з причин – грошові надбавки. За її словами, судді залежно від посади можуть отримувати доплату в розмірі 15–20% посадового окладу за науковий ступінь. Зокрема, у Верховному Суді така надбавка може сягати майже 37 тис. грн на місяць.

Також Благодєтєлєва-Вовк повідомила, що у докторській дисертації «Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства» депутатки Київради та проректорки столичного університету імені Бориса Грінченка Алли Шлапак виявлено 14 фрагментів академічного плагіату.

Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія готувався захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Тема його роботи – «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України».

Захист мав відбутися 8 вересня, однак його перенесли через відсутність кворуму. Водночас у роботі політика експерти виявили низку помилок, можливі ознаки плагіату та використання ШІ.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти у разі порушення академічної доброчесності. Документ визначає процедуру, яку застосовуватимуть у випадках виявлення порушень у кваліфікаційних роботах.