Відкритий діалог зі студентами Ужгородського університету показав Кирилу Буданову, що молоде покоління готове не лише ставити складні запитання, а й осмислювати державні процеси та власну роль у них. Своїми враженнями від спілкування керівник Офісу президента поділився на своїй сторінці в Facebook.

«Глибина запитань, критичне мислення, розуміння складних державотворчих процесів – усе це свідчить про інтелектуальну зрілість нашої молоді», – зазначив Буданов.

Під час зустрічі зі студентами вони говорили про суверенітет України, розвиток країни після завершення війни, ветеранську політику та відповідальність кожного за зміцнення держави.

Буданов наголосив, що такі діалоги важливі насамперед можливістю почути покоління, яке вже сьогодні формує власне бачення ключових процесів у країні.

«Переконаний, що інтелектуальний потенціал молоді – один із найцінніших стратегічних ресурсів України», – підкреслив керівник Офісу президента.

Водночас він зазначив, що держава має створювати умови для реалізації знань, талантів і амбіцій молодих українців саме в Україні.

Окремо Буданов звернув увагу на особисту відповідальність. На його переконання, усвідомлення власних можливостей і своєї ролі в суспільстві має поєднуватися з готовністю діяти та відповідати за ухвалені рішення.

«Віра в майбутнє України має ґрунтуватися на розумінні власних можливостей, усвідомленні своєї ролі та готовності брати на себе відповідальність», – зазначив він.

Також очільник Офісу президента закликав молодих українців мислити масштабно, вірити у власні сили та пов’язувати особисті прагнення з розвитком країни.

Напередодні Кирило Буданов наголошував, що подальший розвиток України значною мірою залежить від покоління, здатного зберігати національну ідентичність, проявляти лідерство та діяти в умовах кризи.