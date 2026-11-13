Популярна в TikTok українська вчителька розповіла, чим її дивують сучасні школярі

За словами Аліни Мец, зарубіжна література – це предмет, який передбачає не лише читання творів, а й можливість проявити творчість

Педагогиня показала, як школярі творчо виконують завдання з літератури

Українська вчителька зарубіжної літератури Аліна Мец, яка набула популярності в TikTok завдяки відео зі шкільного життя, розповіла, що найбільше цінує у сучасних учнях їхній творчий підхід до виконання завдань. Своїми спостереженнями педагогиня поділилася в одному з відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TikTok-сторінку вчительки.

Аліна Мец запропонувала учням обрати будь-яку літературну казку, знайти країну походження її автора та описати три речі, які вони взяли б із собою в подорож за мотивами твору.

«Ось, наприклад, завдання було обрати будь-яку літературну казку, знайти країну, звідки походить автор, і описати три речі, які вони б взяли з собою у подорож з цією казкою» – розповіла вчителька.

Школярі підійшли до завдання по-різному: одні оформили відповіді у вигляді валізки, інші використали сумочку. Серед речей, які діти збирали в дорогу, були теплий одяг, шоколад, морозиво, куртка та компас. А в роботі за мотивами казки про Аладдіна учень або учениця зобразили чарівну лампу.

«Найбільше, що мені зараз подобається у сучасних учнях, – це їхній творчий підхід до виконання завдань, їхній індивідуальний підхід», – зазначила вчителька.

За словами Аліни Мец, зарубіжна література – це предмет, який передбачає не лише читання творів, а й можливість проявити творчість. Педагогиня також відзначила зацікавленість школярів у таких завданнях.

У коментарях під відео користувачі TikTok також поділилися своїм досвідом використання творчих завдань у навчанні. Зокрема, одна з користувачок розповіла, що любить пропонувати учням проєкти на теми «Школа моєї мрії» та «Будинок моєї мрії». За її словами, поєднання дитячої фантазії та ChatGPT дає цікавий результат.

Скриншот коментаря користувачки під відео вчительки Аліни Мец у TikTok

Водночас інша користувачка звернула увагу на важливість справедливого оцінювання таких робіт. Вона зауважила, що під час вивчення літератури оцінювати потрібно передусім знання твору, а не художні здібності школяра.

«Дитина може класно знати твір і не вміти красиво малювати, а потім отримати оцінку не за знання, а за навички малювання. Це несправедливо», – написала коментаторка.

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