«От якби в мій час був такий учитель». Фізик із Київщини став зіркою соцмереж

На уроках В'ячеслава Стецька склянка з водою зависає догори дном, а на столі спалахує полум'я

Педагог В'ячеслав Стецько здобув популярність завдяки незвичним експериментам і урокам, які дивляться не лише школярі, а й дорослі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням допис видання «ШоТам» у Facebook.

За словами В'ячеслав Стецька, популярність його уроків пояснюється тим, що багато дорослих бачать у них те, чого їм самим бракувало у школі. «Люди начебто зі мною допроживають непрожите в школі, те чого хотілось би, а чого не було», – сказав вчитель. Користувачі часто пишуть під відео Стецька: «От якби в мій час був такий учитель».

Водночас, як зізнається педагог, на початку роботи він переживав, що його підхід не зацікавить учнів. «За перші місяці три було, як я це називаю, хвилі депресії і такої майже апатії, по причині: «Ну чому їм це зовсім не цікаво?», – розповів він.

В'ячеслав Стецько проводить під час уроків різноматні досліди та експерименти, аби зацікавити учнів фото: Радіо Свобода

Проте тепер учні із захопленням відвідують уроки В'ячеслава Стецька. На думку фізика, вчити природи «без торкання до природи» – неможливо. Тому він навчає дітей завдяки цікавим експерементам, які розкривають роблять фізику цікавою для учнів

Педагогічної освіти В'ячеслав Стецько не має – за фахом він інженер. Саме це, за його словами, допомогло виробити власний, менш формальний підхід до викладання.

Учні сьомого класу Боярського академічного ліцею під час практичного заняття з фізики під менторством учителя Слави фото: Радіо Свобода

До повномасштабного вторгнення він займався бізнесом, однак після 2022 року був змушений шукати нову справу. Спочатку почав викладати фізику та інформатику як репетитор, а в листопаді 2025 року отримав запрошення працювати до Боярського академічного ліцею.

Як розповідав «Главком», Вʼячеслав Стецько розвиває власний блог у соцмережах. Він має сторінку в Іnstagram, TikTok та канал на YouTube, де публікує навчальні та цікаві відео з фізики. Ролики вчителя збирають сотні та навіть мільйони переглядів.

На уроках Вʼячеслав Стецька учні проводять фізичні експерименти просто під час занять, звертаються до педагога «Вчитель Слава» та називають його «вайбовим». Сам учитель пояснив, що будує навчання не на страху перед оцінками, а на взаємній повазі та цікавості до науки.