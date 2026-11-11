«Першокласники матюкалися і показували непристойні жести». Мати-блогерка звинуватила... вчительку

Авторка допису розкритикувала педагога, зазначивши, що проблема криється у психологічному стані дітей та забороні активно рухатися на перервах

У мережі розгорівся скандал через допис користувачки Threads dr.alena.yerokhina, яка розкритикувала вчительку початкових класів за відмову викладати фізкультуру в першому класі. Педагог прийняла таке рішення після того, як шестирічні діти зірвали урок нецензурною лайкою та непристойними жестами, пише «Главком».

«Вчителька першого класу скаржиться, що діти (перший клас) зірвали урок фізкультури – матюкались та показували факи. Вчителька тепер не хоче викладати в класі фізкультуру. Моя думка – діти складні, але все ж таки діти. Вчитель є вчитель – має знайти підхід до дітей і не істерити, не вчителю сім (років)», – написала вона.

Користувачка вбачає джерело проблеми у тому, що діти у першому класі позбавлені можливості активно рухатися: «Перший клас не виходить бігати на перервах. Вони в садочку три місяці тому бігали, випліскували свої емоції. А тепер цілий день сидять... Я вважаю, що це теж одна з проблем, яка впливає на поведінку».

Коментатори не підтримали користувачку ані щодо першопричини проблеми, ані у характеристиці поведінки вчительки.

«Енергія може вивільнятися по-різному. Звісно, дітям складно в укритті, вони маленькі і тд. Але! Якби це була просто енергія – вони б бігали і займалися (чим на фізкультурі і мають займатися), а вони матюкаються і тикають факи – це точно не про втому, а про відсутність виховання з боку батьків»;

«То ще вчителю не можна відмовитись від предмету, якщо там такі несприятливі умови праці? Якщо діти себе поводять неадекватно і неконтрольовано, то цілком розумне рішення відмовитись від цих годин фізкультури, адже в разі якоїсь травми, Ви будете винити вчительку і вона буде нести відповідальність…. Щодо біганини на перервах: є правила школи, невже Ви не знаєте, що бігати на перервах не можна? Діти вдаряються один в одного, вибивають передні постійні зуби, ламають руки, носи, коли падають!»;

«Звичайно, що батькам краще, аби дитина в школі вибігала, телефоном в школі теж не дозволяють користуватися за те, коли дитина приходить додому, то їм легше аби вона сиділа в телефоні, а не гасала по квартирі або будинку. Чим далі, тим абсурдніші претензій батьків».

Більшість коментарів були про те, що це не вчителька має шукати спільну мову з дітьми, а батьки повинні виховувати дітей, щоб ті давали можливість педагогу провести заняття:

«У мене інше питання. Що це за діти, які у 7 років матюкаються і показують дорослій людині непристойні жести? До батьків питань у Вас немає? Тільки вчителька погана і істерична особа?»;

«В сучасній офіційній термінології немає учня, є здобувач освіти. Необхідність бути освіченою людиною закладають батьки, як й вихованість»;

«Шановна, попрацюйте з такими чудовими дітками хоча б пів року, я погляну як ви будете знаходити підхід до таких «чудо» чад. Якщо дитина не вихована батьками, не навчена, що факи тикати і матюкатись на уроці при вчительці – не ок, то хай вдома сидить»;

«Учитель пройшов на роботу навчати, а не шукати підхід. Виховують вдома! Я йду в магазин, бо мені треба продукти, до лікаря – бо мені щось болить. У цьому всьому моя зацікавленість в першу чергу. А оце ваше перекладання відповідальності виглядає дуже нерозумно»;

«Видно, що ви далекі від роботи в школі. І ви самі собі суперечите. Діти зірвали урок фізкультури, де якраз можна побігати й виплеснути енергію. А вони матюкалися й тикали факи»;

«Учителька прийшла навчати дітей. Пояснити дитині, що тикати людям факи й зривати урок – це неприйнятно, мають і батьки. Але ж простіше сказати, що вчителька «істерить», ніж запитати, що батьки зробили зі свого боку. Знову винен вчитель. Отже, батьки, школа вчить, а не виховує. Вихованням ваших чад займаєтесь тільки ви і ніхто більше».

Деякі користувачі мережі звернули увагу на те, що «знайти спільну мову» часом неможливо, бо вчителя позбавили будь-яких важелів впливу:

«Зараз батьки поклали болт на дітей, і по вам це видно. Бо перша претензія – до вчителя, а не до батьків. Бо раніше педагог міг розказати батькам, що їхня дитина чудить, і вона отримувала наганяй. Зараз у батьків позиція, що моя дитина – «бусінка», а погані вчителі»;

«Та ви забули, може, школу. Наш вчитель нам на уроках казав: дибіли, козодої (це був класний добрий вчитель, але і в нього нерви), нас в початкових класах ставили в куток, могли штурхнути указкою, перевіряли чистоту нігтів і соромили. І це було нормально»;

«Вчитель не має права ні на що, жодного впливу, тому реакція цілком передбачувана»;

«Вчителі не мають права голосу, не можна навіть оцінки зачитувати, бо це, бачите, «приниження гідності», не мають права робити зауваження, а лише давати рекомендації. То хто має тих дітей виховувати, якщо всі перекладають відповідальність одне на одного? Франція вже он дочекалася результатів своєї толерантності і вседозволеності. Скоро і ми дочекаємось...».

Окремо кілька користувачів мережі висловилися про право вчительки не працювати з класом за відсутності належних для роботи умов:

«Людина не в рабстві. Уявіть, щоб до Вас такі пацієнти прийшли? Думаю, Ви б уже писали тредс про те, що пацієнти пробили дно, і Ви з такими не працюватимете»;

«У вчителя є право відмовитися викладати в тому чи іншому класі. Не розумію, чому авторка допису дивується тому, що вчитель це право реалізував».

До речі, в українському сегменті соцмереж кілька днів точиться відверта дискусія про те, чому вчителі початкових класів масово кидають роботу в школах. На проблему звернула увагу користувачка платформи Threads під ніком yulka_cubylka, яка поставила колегам пряме запитання про причини розірвання трудових договорів. Допис миттєво зібрав сотні коментарів від освітян, які вирішили відкрито заговорити про приховану сторону професії.

Також «Главком» писав, як користувачі мережі згадують враження від російської літератури в школі.