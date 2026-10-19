Чоловік Ірини Федишин розповів, як вона переживає втрату доньки

Віталій Човник: «Не можу забрати її біль»

Продюсер Віталій Човник, чоловік співачки Ірини Федишин, розповів про її стан після втрати їхньої доньки. Чоловік також звернувся до українців після трагедії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Віталій Човник розповів, що написання допису, з яким Ірина Федишин уперше вийшла в мережу після втрати дитини, далося їй нелегко. За рядками з розповіддю про трагедію залишилися сльози та біль співачки. «Хочу написати кілька слів. Насамперед хочу подякувати своїй Ірі… За те, що попри весь біль, який зараз живе в її серці, вона знайшла в собі сили відкрити душу й поділитися своїми переживаннями з вами...Я знаю, наскільки непросто їй далися ці слова… І знаю, скільки сліз стоїть за кожним із них…» – зазначив він.

Чоловік Ірини Федишин зауважив, що попри все вона залишається сильною. Водночас він перебуває поруч із нею та підтримує, однак забрати її біль не може. «Моя Іра справді сильна. Але вона насамперед мама, серце якої переживає найбільший біль… І дружина, яку я дуже люблю і яку так хочу знову бачити щасливою. Я не можу забрати її біль… Але можу бути поруч, обіймати, підтримувати й разом із нею вчитися жити далі», – додав він.

фото: Ірина Федишин\Facebook

Також Віталій Човник подякував усім, хто підтримував їхню родину. Він зауважив, що кожне слово, коментар та молитва мають неабияке значення для нього та Ірини Федишин.

«А ще хочу від усього серця подякувати кожному з вас! За кожне добре слово, за молитви, за вашу щирість, за те, що продовжуєте підтримувати й зігрівати серце моєї Іри своїми коментарями. Я читаю, як ви пишете їй: «Ти сильна жінка», «Ти неймовірна мама», «Бог дасть тобі сили»… І повірте, ці слова зараз означають для нас набагато більше, ніж ви можете уявити. Бо навіть найсильнішій людині іноді потрібно відчути, що вона не одна… Дякую вам за те, що своїми словами ви допомагаєте нам знаходити сили йти вперед. Можливо, для когось це просто написаний коментар… А для нас – ще одна маленька краплинка тепла в ці найхолодніші дні нашого життя. Бережіть своїх рідних. Любіть одне одного. І не шкодуйте добрих слів, бо іноді саме вони допомагають людині вистояти… Від усього серця дякую кожному з вас!» – резюмував він.

фото: Ірина Федишин/Facebook

До слова, приблизно в той самий час Ірина Федишин опублікувала сторис у Facebook, де звернулася до доньки. «У цій пісні я почула фрази, які попри нестерпний біль просто змушують мене рухатися далі… Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко, «Ангелятко», – написала співачка.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

Також повідомлялося, чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки.