«Вийди й зайди нормально». Мережа вибухнула спогадами про коронні фрази вчителів

Один допис у соцмережі змусив тисячі українців згадати коронні фрази своїх педагогів

У соцмережі Threads розгорілося ностальгійне обговорення, яке нагадало українцям про їхні шкільні та підліткові роки. Користувачка під ніком tetiana_suprunsaidova запустила своєрідний флешмоб, запропонувавши підписникам згадати культові фрази з дитинства, чим спровокувала справжній шквал коментарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у мережі.

Сама авторка допису навела три такі фрази:

«Вийди та зайди нормально»;

«Розкажи нам, ми теж посміємося»;

«Ліс рук».

Реакція мережі не забарилася – користувачі активно взялися ділитися репліками зі свого минулого. Ось найяскравіші приклади з обговорення, більшість із яких ви напевно чули у власному дворі чи шкільному коридорі:

«Тепер вийди і зайди нормально»;

«Дістаємо подвійні листочки»;

«Розпустила дівка коси, а за нею всі матроси»;

«Найгірший клас за всі роки»;

«Дзвінок для вчителя»;

«Так вам пояснювала, що сама зрозуміла»;

«А голову ти вдома не забув?»;

«Who is absent today? Who is on duty today?»;

«До дошки піде...(отримуєш мікроінфаркт, поки прізвище назве)»;

«Можна в туалет? – Для цього є перерва!»;

«Ставлю два олівчиком, але завтра виправлю ручкою»;

«Дивлюсь в книгу – бачу фігу»;

«Молодець, старався, але поки що двієчка!»;

«Явлєніє Христа народу» – про тих, хто запізнився».

До слова, нещодавно у соцмережах розгорівся скандал через гендерні стереотипи з боку вчителя в одній із шкіл. Мати семикласниці розповіла, що педагог намагався змусити її доньку прибрати під партою, заявивши: «Якщо не навчишся прибирати і бути чемною, тебе чоловік вижене».

Зазначимо, в українському сегменті соцмереж набирає розголосу відверта дискусія про те, чому вчителі початкових класів масово кидають роботу в школах.