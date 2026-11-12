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«Вийди й зайди нормально». Мережа вибухнула спогадами про коронні фрази вчителів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Вийди й зайди нормально». Мережа вибухнула спогадами про коронні фрази вчителів
Мережа згадує легендарні фрази педагогів, під які виросли цілі покоління
фото ілюстративне з відкритих джерел

Один допис у соцмережі змусив тисячі українців згадати коронні фрази своїх педагогів

У соцмережі Threads розгорілося ностальгійне обговорення, яке нагадало українцям про їхні шкільні та підліткові роки. Користувачка під ніком tetiana_suprunsaidova запустила своєрідний флешмоб, запропонувавши підписникам згадати культові фрази з дитинства, чим спровокувала справжній шквал коментарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у мережі.

Сама авторка допису навела три такі фрази:

  • «Вийди та зайди нормально»;
  • «Розкажи нам, ми теж посміємося»;
  • «Ліс рук».

Реакція мережі не забарилася – користувачі активно взялися ділитися репліками зі свого минулого. Ось найяскравіші приклади з обговорення, більшість із яких ви напевно чули у власному дворі чи шкільному коридорі:

  • «Тепер вийди і зайди нормально»;
  • «Дістаємо подвійні листочки»;
  • «Розпустила дівка коси, а за нею всі матроси»;
  • «Найгірший клас за всі роки»;
  • «Дзвінок для вчителя»;
  • «Так вам пояснювала, що сама зрозуміла»;
  • «А голову ти вдома не забув?»;
  • «Who is absent today? Who is on duty today?»;
  • «До дошки піде...(отримуєш мікроінфаркт, поки прізвище назве)»;
  • «Можна в туалет? – Для цього є перерва!»;
  • «Ставлю два олівчиком, але завтра виправлю ручкою»;
  • «Дивлюсь в книгу – бачу фігу»;
  • «Молодець, старався, але поки що двієчка!»;
  • «Явлєніє Христа народу» – про тих, хто запізнився».

До слова, нещодавно у соцмережах розгорівся скандал через гендерні стереотипи з боку вчителя в одній із шкіл. Мати семикласниці розповіла, що педагог намагався змусити її доньку прибрати під партою, заявивши: «Якщо не навчишся прибирати і бути чемною, тебе чоловік вижене».

Зазначимо, в українському сегменті соцмереж набирає розголосу відверта дискусія про те, чому вчителі початкових класів масово кидають роботу в школах. 

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Теги: школа вчитель

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