Племінниця короля Чарльза показала, як підросла її новонароджена донька (відео)

Рідним дідусем принцеси Аделаїди є експринц Ендрю

Принцеса Євгенія показала нові кадри зі своєю дочкою Аделаїдою, яка з’явилася на світ у серпні. Принцеса Євгенія опублікувала відео зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком з нагоди восьмої річниці їхнього весілля. Про це пише «Главком» із посиланням на допис принцеси в Instagram.

Принцеса Євгенія привітала чоловіка з річницею та розповіла про улюблене заняття їхньої тримісячної дочки. На відео також можна помітити, як дівчинка підросла за декілька місяців після народження.

фото: кадр з відео

«Щасливі 8 років у шлюбі з моїм коханням. У цьому відео ви, на жаль, не можете почути, як Джек запитує нашу доньку, чи подобається їй, коли їй так масажують голову. Такий уважний, турботливий і найкращий тато для трьох наших дітей. Кращого партнера я й не могла побажати», – написала принцеса Євгенія.

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На кадрах Джек Бруксбенк показався з новонародженою дочкою. Він тримав її на руках та обережно поплескував по спині й гладив, ніжно обіймаючи. Зазначимо, принцеса Євгенія є дочкою експринца Ендрю та онукою Єлизавети II. Для короля Чарльза III вона племінниця, а монарх її дітям двоюрідний дідусь.

Нагадаємо, 3 серпня принцеса Євгенія втретє стала мамою, вона народила дівчинку. Донька принцеси Євгенії з’явилася на світ 3 серпня о 18:20. Пологи відбулися у Лісабоні (Португалія). Дівчинка народилася з вагою майже 3 кг, а саме 2,98 кг. Принцеса має ще двох синів – Августа та Ернеста.

Також повідомлялося, що новонароджена дочка принцеси Євгенії, племінниці короля Великої Британії Чарльза III, має рідкісну особливість. Вона є однією з двох представниць королівської родини, які увійшли до «Покоління Бета».