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Племінниця короля Чарльза показала, як підросла її новонароджена донька (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Рідним дідусем принцеси Аделаїди є експринц Ендрю

Принцеса Євгенія показала нові кадри зі своєю дочкою Аделаїдою, яка з’явилася на світ у серпні. Принцеса Євгенія опублікувала відео зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком з нагоди восьмої річниці їхнього весілля. Про це пише «Главком» із посиланням на допис принцеси в Instagram.

Принцеса Євгенія привітала чоловіка з річницею та розповіла про улюблене заняття їхньої тримісячної дочки. На відео також можна помітити, як дівчинка підросла за декілька місяців після народження.

Племінниця короля Чарльза показала, як підросла її новонароджена донька (відео) фото 1
фото: кадр з відео

«Щасливі 8 років у шлюбі з моїм коханням. У цьому відео ви, на жаль, не можете почути, як Джек запитує нашу доньку, чи подобається їй, коли їй так масажують голову. Такий уважний, турботливий і найкращий тато для трьох наших дітей. Кращого партнера я й не могла побажати», – написала принцеса Євгенія. 

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Допис, поширений Princess Eugenie (@princesseugenie)

На кадрах Джек Бруксбенк показався з новонародженою дочкою. Він тримав її на руках та обережно поплескував по спині й гладив, ніжно обіймаючи.  Зазначимо, принцеса Євгенія є дочкою експринца Ендрю та онукою Єлизавети II. Для короля Чарльза III вона племінниця, а монарх її дітям двоюрідний дідусь.

Нагадаємо, 3 серпня принцеса Євгенія втретє стала мамою, вона народила дівчинку. Донька принцеси Євгенії з’явилася на світ 3 серпня о 18:20. Пологи відбулися у Лісабоні (Португалія). Дівчинка народилася з вагою майже 3 кг, а саме 2,98 кг. Принцеса має ще двох синів – Августа та Ернеста.

Також повідомлялося, що новонароджена дочка принцеси Євгенії, племінниці короля Великої Британії Чарльза III, має рідкісну особливість. Вона є однією з двох представниць королівської родини, які увійшли до «Покоління Бета».

Теги: Король Чарльз III онуки Принц Ендрю діти відео

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