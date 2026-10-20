Вибух котла на Білоцерківщині: підліток отримав травми, коли підкидав дрова

Травмованого підлітка госпіталізували до лікарні

У селі Шамраївка Білоцерківського району стався вибух твердопаливного котла в приватному будинку. Унаслідок інциденту травмувався підліток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомлення про пожежу надійшло правоохоронцям зі служби 112. На момент надзвичайної події в будинку перебували двоє дітей – дев'яти та 14 років.

За попередніми даними поліцейських, вибух стався в момент, коли 14-річний хлопець самостійно підкидав дрова до опалювального приладу. Травмованого підлітка госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Його дев'ятирічна сестра не постраждала.

Наразі фахівці з'ясовують причини й обставини детонації котла.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило шкоду здоров’ю).

Нагадаємо, у селі Катюжанка Вишгородського району Київської області сталася смертельна надзвичайна подія – у приватному будинку виявили тіла двох місцевих мешканців. Під час огляду приміщення в одній із кімнат правоохоронці виявили без ознак життя 78-річного чоловіка та його 19-річного онука.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла.