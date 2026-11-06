Вчителька-емігрантка назвала головні відмінності між школами в Німеччині та Україні

Українка розповіла про тонкощі роботи вчителькою в Німеччині

Деякі правила в українських школах є обов'язком вчителя, водночас у Німеччині за такі дії можуть посадити за ґрати. Такими фактами поділилася в соцмережах українка Оксана Чекалова, яка працює вчителькою у Німеччині, розповідає «Главком».

Тиша в класах

За словами Оксани Чекалової, у Німеччині не вимагають від дітей ідеальної тиші, на відміну від українських шкіл. «Роти дітям ніхто не закриває, вони спокійно можуть обговорювати тему, не заважаючи іншим», – розповіла вчителька.

Українка також зауважила, що вчителю може загрожувати вʼязниця та втрата права на вчителювання через фотографування учнів. Тоді як в Україні знімати заходи, уроки чи інші шкільні події є обовʼязком.

Особливості організації навчання

На кожній парті в німецьких класах є перегородки, завдяки яким списування в школах відсутнє. До того ж у школах відсутня шкільна форма, діти мають право носити, що забажають. Також українка розповіла про принтери в кожній учительській, де викладачі можуть друкувати всі необхідні матеріали для уроків. Жінка зауважила, що вчителі не закуповують жодних матеріалів для навчального процесу, усе надає школа.

Окремо Оксана Чекалова звернула увагу на організацію навчального дня та тривалість уроків у німецьких і українських школах: «Німецькі школи часто мають чітку структуру з перервами та факультативами після уроків; у деяких школах є поділ на коротші уроки й більша автономія школярів. Українська школа традиційно тримається за поєднання уроків по 45 хвилин з одним режимом на весь день».

Підхід до учня

Порівнюючи підходи до навчання, вчителька зазначила, що німецька система освіти більше орієнтована на самостійність дітей та розвиток їхніх здібностей:

«Німеччині більше уваги приділяють індивідуалізації, самостійності та розвитку навичок критичного мислення; роль учителя частіше – фасилітатор. В українській системі зберігається більша орієнтація на обов'язкове опанування програми й дисципліну», – зазначила вчителька.

Навчальна програма

Ще однією відмінністю між освітніми системами є підхід до формування навчальних планів. За словами Оксани Чекалової, у Німеччині учні мають більше можливостей для вибору предметів. «Німецькі навчальні плани можуть бути гнучкішими, із ранньою профілізацією та варіативними предметами; українська програма стандартизована для всіх класів і має сильний акцент на академічних знаннях», – розповіла жінка

Нагадаємо, українська вчителька, яка понад два роки живе та працює в Канаді, розповіла про труднощі адаптації в місцевій школі. За її словами, на новому місці їй довелося самостійно розбиратися з внутрішніми правилами й організацією роботи, а поведінку деяких колег вона сприйняла як прояв неприязні.