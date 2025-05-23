Уряд зобовʼязав освітян володіти англійською мовою: перелік посад
Торік президент Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Кабінет міністрів визначив фахівців у сфері освіти, які обовʼязково мають знати англійську мову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.
Заклади вищої освіти
- Заступник керівника закладу вищої освіти, який відповідає за провадження наукової, міжнародної діяльності.
- Завідувач докторантури, аспірантури.
- Директор бібліотеки.
- Декан (начальник) факультету/директор (начальник) інституту.
- Завідувач (начальник) кафедри.
- Професор, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник.
- Керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами вищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.
Заклади фахової передвищої освіти
- Заступник керівника закладу фахової передвищої освіти, який відповідає за провадження міжнародної діяльності.
- Керівник (заступник керівника) структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
- Заступник керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, до посадових обов'язків якого належать питання міжнародного співробітництва, роботи із здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.
- Керівник навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти.
- Методист, основні посадові обов'язки якого передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.
- Наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа, наукові підрозділи юридичних осіб.
- Керівник наукового підрозділу юридичної особи.
- Заступник керівника наукової установи, наукового підрозділу юридичної особи з наукової роботи.
- Керівник наукового видавництва, редакції наукового видання.
- Директор бібліотеки.
- Завідувач докторантури, аспірантури.
- Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Законопроєкт про англійську мову надійшрв до парламенту ще у 2023 році. На початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.
Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.
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