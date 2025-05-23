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Уряд зобовʼязав освітян володіти англійською мовою: перелік посад

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд зобовʼязав освітян володіти англійською мовою: перелік посад
Кабмін затвердив перелік посад у сфері освіти і науки, претенденти на зайняття яких мають володіти англійською мовою
фото з відкритих джерел

Торік президент Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Кабінет міністрів визначив фахівців у сфері освіти, які обовʼязково мають знати англійську мову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Заклади вищої освіти

  • Заступник керівника закладу вищої освіти, який відповідає за провадження наукової, міжнародної діяльності.
  • Завідувач докторантури, аспірантури.
  • Директор бібліотеки.
  • Декан (начальник) факультету/директор (начальник) інституту.
  • Завідувач (начальник) кафедри.
  • Професор, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник.
  • Керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами вищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.

Заклади фахової передвищої освіти

  • Заступник керівника закладу фахової передвищої освіти, який відповідає за провадження міжнародної діяльності.
  • Керівник (заступник керівника) структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

  • Заступник керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, до посадових обов'язків якого належать питання міжнародного співробітництва, роботи із здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.
  • Керівник навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти.
  • Методист, основні посадові обов'язки якого передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.
  • Наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа, наукові підрозділи юридичних осіб.
  • Керівник наукового підрозділу юридичної особи.
  • Заступник керівника наукової установи, наукового підрозділу юридичної особи з наукової роботи.
  • Керівник наукового видавництва, редакції наукового видання.
  • Директор бібліотеки.
  • Завідувач докторантури, аспірантури.
  • Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Законопроєкт про англійську мову надійшрв до парламенту ще у 2023 році. На початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

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Теги: освіта мова університет

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