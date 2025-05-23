Уряд зобовʼязав освітян володіти англійською мовою: перелік посад

Кабмін затвердив перелік посад у сфері освіти і науки, претенденти на зайняття яких мають володіти англійською мовою

Торік президент Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Кабінет міністрів визначив фахівців у сфері освіти, які обовʼязково мають знати англійську мову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Заклади вищої освіти

Заступник керівника закладу вищої освіти, який відповідає за провадження наукової, міжнародної діяльності.

Завідувач докторантури, аспірантури.

Директор бібліотеки.

Декан (начальник) факультету/директор (начальник) інституту.

Завідувач (начальник) кафедри.

Професор, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник.

Керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами вищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.

Заклади фахової передвищої освіти

Заступник керівника закладу фахової передвищої освіти, який відповідає за провадження міжнародної діяльності.

Керівник (заступник керівника) структурного підрозділу, що забезпечує виконання функцій з міжнародного співробітництва, роботу із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Заступник керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, до посадових обов'язків якого належать питання міжнародного співробітництва, роботи із здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з-поміж іноземців та осіб без громадянства.

Керівник навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти.

Методист, основні посадові обов'язки якого передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа, наукові підрозділи юридичних осіб.

Керівник наукового підрозділу юридичної особи.

Заступник керівника наукової установи, наукового підрозділу юридичної особи з наукової роботи.

Керівник наукового видавництва, редакції наукового видання.

Директор бібліотеки.

Завідувач докторантури, аспірантури.

Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Законопроєкт про англійську мову надійшрв до парламенту ще у 2023 році. На початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.