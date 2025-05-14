Ексміністр оборони Гриценко похизувався здобутками сина

Анатолій Гриценко зворушливо звернувся до сина

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко повідомив, що його молодший син Гліб успішно захистив дисертацію у Стенфордському університеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гриценка у Facebook.

«Сьогодні молодший син Гліб після пʼятирічних досліджень шляхів боротьби з раком успішно завершив і захистив дисертацію у Стенфорді. Вітаю тебе, сину, ти взяв цю високу планку PhD та ще й із достойними публікаціями в журналах світового рівня! Сподіваюся, твоя робота зможе допомогти багатьом людям, які страждають від цієї тяжкої хвороби. Ми пишаємося тобою!», – йдеться у дописі.

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Зауважимо, що Гриценко був двічі одружений. Друга дружина – головний редактор «Дзеркала Тижня» Юлія Мостова. Ексміністр оборони має чотирьох дітей: син Олексій і дочка Світлана від першого шлюбу, дочка Ганна від другого. Виховує також Гліба Разумкова – сина Юлії Мостової від її першого шлюбу.

Як повідомляли медіа, 26-річний Гліб Разумков залишив Україну ще в січні 2022 року.

Нагадаємо, що у 2022 році Гриценко збурив мережі постом про зіпсовані пельмені. На своїй сторінці в Facebook він дав поради українцям, як не отруїтися зіпсованими пельменями після перепадів з електропостачанням. Відбувалося це в день, коли окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по енергомережі України.