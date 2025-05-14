Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ексміністр оборони Гриценко похизувався здобутками сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Анатолій Гриценко написав, що пишається своїм молодшим сином Глібом
фото з відкритих джерел

Анатолій Гриценко зворушливо звернувся до сина

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко повідомив, що його молодший син Гліб успішно захистив дисертацію у Стенфордському університеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гриценка у Facebook.

«Сьогодні молодший син Гліб після пʼятирічних досліджень шляхів боротьби з раком успішно завершив і захистив дисертацію у Стенфорді. Вітаю тебе, сину, ти взяв цю високу планку PhD та ще й із достойними публікаціями в журналах світового рівня! Сподіваюся, твоя робота зможе допомогти багатьом людям, які страждають від цієї тяжкої хвороби. Ми пишаємося тобою!», – йдеться у дописі.

Ексміністр оборони Гриценко похизувався здобутками сина фото 1
скриншот

Зауважимо, що Гриценко був двічі одружений. Друга дружина – головний редактор «Дзеркала Тижня» Юлія Мостова. Ексміністр оборони має чотирьох дітей: син Олексій і дочка Світлана від першого шлюбу, дочка Ганна від другого. Виховує також Гліба Разумкова – сина Юлії Мостової від її першого шлюбу.

Як повідомляли медіа, 26-річний Гліб Разумков залишив Україну ще в січні 2022 року.

Нагадаємо, що у 2022 році Гриценко збурив мережі постом про зіпсовані пельмені. На своїй сторінці в Facebook він дав поради українцям, як не отруїтися зіпсованими пельменями після перепадів з електропостачанням. Відбувалося це в день, коли окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по енергомережі України.

Читайте також:

Теги: Анатолій Гриценко університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жертвами стрілянини стали двоє дорослих, які не були студентами університету
Смертельна стрілянина у Флориді: поліція підозрює у злочині 20-річного студента
18 квiтня, 03:21
Гарвард відхилив вимоги і заявив, що Білий дім намагається контролювати університетську спільноту
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
15 квiтня, 08:23
Університет заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова у червні 2020 року
Українці можуть здобути вищу освіту за кошт ваучерів від служби зайнятості. Як це працює?
23 квiтня, 12:48
Після завершення навчання студенти отримають диплом європейського зразка Master of Science in Computer Science
В Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту
23 квiтня, 19:48
Державне замовлення на аспірантурі буде скорочено майже на 30%
Міністерство освіти анонсувало скорочення бюджетних місць на аспірантурі
25 квiтня, 12:02
Університет не планує відмовлятися від минулої діяльності гольф-клубу та буде підтримувати цей спорт
Університет, який очолює Милованов, купив Гольф центр на Оболоні
29 квiтня, 10:56
Позбавити людину звання можуть у разі притягнення її до кримінальної відповідальності
Міносвіти пояснило присвоєння звання звинуваченому у домаганнях режисеру Білоусу
1 травня, 15:15
Виконувачка обов'язків ректора НАУ Ксенія Семенова
Керівниця Національного авіаційного університету хоче продати його Милованову
5 травня, 11:57
Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син
Нічна дронова атака виявила тривожну тенденцію серед мешканців столиці
7 травня, 11:57

Життя

Ексміністр оборони Гриценко похизувався здобутками сина
Ексміністр оборони Гриценко похизувався здобутками сина
Клопотенко показав свою квартиру та здивував витратами на їжу
Клопотенко показав свою квартиру та здивував витратами на їжу
Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню
Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню
Мельниченко показала розкішну сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»
Мельниченко показала розкішну сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»
У Британії троянду названо на честь принцеси Уельської: фото квітки
У Британії троянду названо на честь принцеси Уельської: фото квітки
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
21K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
12K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
8958
Подоляк: На перемовинах у Туреччині Зеленський зустрічатиметься лише з Путіним

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua