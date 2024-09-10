Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН

Раніше уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому вступники вперше зможуть отримати державний грант на навчання

Найбільшу кількість грантів на навчання отримали студенти львівських вишів

Найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

На другому місці розташувалася Львівська політехніка, зокрема у 2024 році таких вступників було 1154.

Далі у списку вишів за кількістю здобувачів освіти з грантами є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 990 вступників;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 588;

Національний університет "Києво-Могилянська академія» – 531.

На думку Винницького, показником великої кількості талановитих студентів у закладах освіти є не їхня загальна кількість, а відсоток серед контрактників.

«Відсоток таких вступників як частина всіх контрактників – це показник того, куди вступають талановиті абітурієнти, куди «несуть гроші, які ходять за студентом».

Особливо важливим є цей показник щодо закладів, які пропонують широкий спектр спеціальностей, як-от класичних чи політехнічних університетів», – пояснив посадовець.

За даними Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), майже вся чисельність (95%) цьогорічних першокурсників Українського католицького університету отримали грант. Багато вступників цієї категорії також у Київській школі економіці – 73%.

Понад половина здобувачів освіти навчаються за контрактом у:

Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (63%);

Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (57%);

Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького (56%);

Національному медичному університету імені Олександра Богомольця (55%);

Львівській національній академії мистецтв (55%);

Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка (51%);

Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (51%).

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Як повідомлялося, найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.