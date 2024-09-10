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Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН
Раніше уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому вступники вперше зможуть отримати державний грант на навчання
фото з відкритих джерел

Найбільшу кількість грантів на навчання отримали студенти львівських вишів

Найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

На другому місці розташувалася Львівська політехніка, зокрема у 2024 році таких вступників було 1154.

Далі у списку вишів за кількістю здобувачів освіти з грантами є:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 990 вступників;
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 588;
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія» – 531.

На думку Винницького, показником великої кількості талановитих студентів у закладах освіти є не їхня загальна кількість, а відсоток серед контрактників.

«Відсоток таких вступників як частина всіх контрактників – це показник того, куди вступають талановиті абітурієнти, куди «несуть гроші, які ходять за студентом».

Особливо важливим є цей показник щодо закладів, які пропонують широкий спектр спеціальностей, як-от класичних чи політехнічних університетів», – пояснив посадовець.

За даними Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), майже вся чисельність (95%) цьогорічних першокурсників Українського католицького університету отримали грант. Багато вступників цієї категорії також у Київській школі економіці – 73%.

Понад половина здобувачів освіти навчаються за контрактом у:

  • Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (63%);
  • Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (57%);
  • Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького (56%);
  • Національному медичному університету імені Олександра Богомольця (55%);
  • Львівській національній академії мистецтв (55%);
  • Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка (51%);
  • Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (51%).

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Як повідомлялося, найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.

Читайте також: Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення
Теги: Міністерство освіти і науки освіта студенти університет навчання

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