Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН
Найбільшу кількість грантів на навчання отримали студенти львівських вишів
Найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».
На другому місці розташувалася Львівська політехніка, зокрема у 2024 році таких вступників було 1154.
Далі у списку вишів за кількістю здобувачів освіти з грантами є:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 990 вступників;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 588;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія» – 531.
На думку Винницького, показником великої кількості талановитих студентів у закладах освіти є не їхня загальна кількість, а відсоток серед контрактників.
«Відсоток таких вступників як частина всіх контрактників – це показник того, куди вступають талановиті абітурієнти, куди «несуть гроші, які ходять за студентом».
Особливо важливим є цей показник щодо закладів, які пропонують широкий спектр спеціальностей, як-от класичних чи політехнічних університетів», – пояснив посадовець.
За даними Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), майже вся чисельність (95%) цьогорічних першокурсників Українського католицького університету отримали грант. Багато вступників цієї категорії також у Київській школі економіці – 73%.
Понад половина здобувачів освіти навчаються за контрактом у:
- Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (63%);
- Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (57%);
- Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького (56%);
- Національному медичному університету імені Олександра Богомольця (55%);
- Львівській національній академії мистецтв (55%);
- Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка (51%);
- Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (51%).
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.
Як повідомлялося, найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.
До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.
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