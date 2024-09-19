Експрем'єр Чечні вимагає заборонити теорію Дарвіна у російських школах

Російський міністр освіти на пропозицію Хучієва поки що не відреагував

На думку чеченського політика, теорія Дарвіна «помилкова, йде врозріз із релігією і є першим кроком у духовному розбещенні дітей»

Колишній прем'єр-міністр Чечні, помічник голови уряду республіки Муслім Хучієв вимагає заборонити у російських школах викладання теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Про це він заявив у ході першого засідання Всеросійського батьківського комітету, пише російський РБК.

З відповідною пропозицією Хучієв звернувся до міністра освіти Росії Сергія Кравцова. На думку чеченського політика, теорія Дарвіна помилкова, йде врозріз із релігією і є першим кроком у духовному розбещенні дітей.

«Це неправда, це суперечить релігійному вихованню, всі релігії це визнали. Хто ще повинен це визнати, щоб це прибрати з підручників і не вкладати у свідомість наших дітей?», – сказав він.

Російський міністр освіти на пропозицію Хучієва поки що не відреагував.

Нагадаємо, учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні». Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що міністерство освіти РФ опублікувало наказ, який встановлює вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів – російська мова, література, математика і т. д. Що стосується вимог до предметних результатів базового курсу історії, то серед іншого вони включають:

До слова, проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою.