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Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба
У тарвні Київ оголосив тендер для продовження будівництва метро на Виноградар
фото з відкритих джерел

За результатами перерахунку кошторис за шість останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд грн

Унаслідок бізнес-схем недоброчесного підрядника АТ «Київметробуд» та бездіяльність столичної влади призвели до відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн. Таких висновків дійшли фахівці Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фіндіяльності комунального підприємства «Київський метрополітен».

Як з’ясували аудитори, «Київметробуд», який у 2018-2019 роках отримав з бюджету 2,59 млрд грн авансових платежів, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.  Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП «Київський метрополітен» коштів на депозитах.

Зокрема, у 2019 році «Київметробуд» поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк». Крім того, протягом 2018-2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо. При цьому власне на саме будівництво гроші майже не йшли.

Попри це «Київський метрополітен» у грудні 2019 року перерахував підряднику ще додатково 1,41 млрд грн. З яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Як результат – майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість. Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче.

За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за шість останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд грн.

У Держаудитслужбі також зауважили, що слід врахувати також і додаткові витрати на коригування проєкту будівництва, яке обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд». Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.

Також за позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт.

Як повідомлялося, Господарський суд міста Києва стягнув на користь міського бюджету 139 мільйонів гривень коштів, які підрядник заробив на депозитуванні державних коштів. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень. 

За повідомленням, ще у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

До слова, чоловік сестри нардепа Миколи Тищенка – Герман Блінов, став фігурантом справи про розкрадання коштів під час будівництва метро на Виноградар. 140 млн грн як фінансову допомогу перерахували на фірми, пов'язані з оточенням Блінова. 

Як зазначається у розслідуванні, Національна поліція повідомляє, у жовтні 2022 року компанія Київметробуд перерахувала ТОВ «Позитив-В» 140 млн грн як аванс за поставку будівельних матеріалів на будівництво метро. Потім фірма переказала кошти як поворотну безвідсоткову допомогу низці компаній: ТОВ «Занд-трейд», ТОВ КТ-44, ТОВ «Бетон альянс Україна», ТОВ «Трансбудтрейд», ТОВ «Трансмір ГМБХ» і ТОВ «Позитив Шиппінг».

Слідство вважає це переведенням бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств і переведенням їх у готівку з метою подальшого розподілу між учасниками схеми.

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Теги: прокуратура метро гроші бізнес будівництво слідство тендер

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