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У Вінниці планують будівництво ще 11 сонячних електростанцій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Вінниці планують будівництво ще 11 сонячних електростанцій
Програми є заощадження витрат на енергоносії, мінімізація навантаження на загальну енергосистему, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок терористичних атак армії рф
з відкритих джерел

Це підсилить енергетичну безпеку громади, а заразом сприятиме сталому розвитку та покращенню екологічної ситуації.

Минулого тижня, 20 вересня, під час засідання сесії Вінницької міської ради депутати проголосували за внесення змін до Програми будівництва сонячних електростанцій для власного споживання електроенергії об’єктами комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки. Йдеться про вдосконалення технічних рішень, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією сонячних електростанцій, а також розширення джерел фінансування в контексті реалізації проєктів.

Наступного року у Вінниці планують будівництво ще 11 дахових СЕС у комунальних закладах освіти, медицини та спорту. Це підсилить енергетичну безпеку громади, а заразом сприятиме сталому розвитку та покращенню екологічної ситуації.

«Крім житлового сектору ми й на наших комунальних підприємствах та закладах також плануємо встановлювати сонячні станції. В цьому році ми встановили таку СЕС на даху 3-ї лікарні – Центрі матері та дитини, її загальна потужність складає 71,4 кВт. Для лікарні це непоганий показник, за чотири роки ця інвестиція окупиться і вже зараз лікарня чимало заощаджує саме завдяки “зеленій” генерації. В цьому рішенні передбачаємо поки що 11 комунальних установ та закладів, де встановимо сонячні батареї. А надалі наша мета встановити "сонце" на всіх школах, садочках і на інших об'єктах комунальної власності, де це можливо та доцільно», – сказав Сергій Моргунов.

Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська пояснила, що важливим аспектом Програми є заощадження витрат на енергоносії, мінімізація навантаження на загальну енергосистему, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок терористичних атак армії рф, а також сприяння сталому розвитку міської енергетичної інфраструктури в межах задекларованого Зеленого курсу Вінниці, адже наша громада слідує екологічним стандартам та трендам сталого розвитку.

«Після введення в експлуатацію сонячних електростанцій на об’єктах комунальної власності, очікується значне зменшення витрат бюджету на електроенергію. Це дозволить оптимізувати бюджетні ресурси та спрямувати зекономлені кошти на інші важливі потреби громади, наприклад, на соціальні програми або інфраструктурні проєкти», – говорить Ольга Ремешевська.

За її словами, перелік об’єктів, де планується будівництво сонячних електростанцій з часом буде розширюватися на основі детального аналізу енергетичних потреб закладу, потенціалу і доцільності для влаштування таких станцій.

«Зокрема, акцент буде зроблено на тих об'єктах, де є найвища потреба в альтернативних джерелах енергії або де встановлення сонячних електростанцій принесе найбільші економічні вигоди. Коли ми говоримо про зміни до Програми, не можна забувати й про вибір найбільш ефективного обладнання, оптимізацію процесів монтажу та інтеграцію сонячних станцій у загальну енергосистему міста. Завдяки сучасним технологіям, нові сонячні електростанції будуть працювати більш ефективно та стабільно, забезпечуючи максимальну віддачу на інвестиції, – говорить Ольга Ремешевська. – Не менш важливим напрямком Програми є й розширення джерел фінансування. Тобто окрім бюджетних коштів, планується залучення інвестицій від міжнародних фінансових інституцій, грантових програм, а також коштів приватних інвесторів. Така фінансова модель забезпечить стабільність реалізації проєктів та дозволить мінімізувати фінансовий тиск на міський бюджет».

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Теги: інвестиції бюджет будівництво фінансування громада альтернативна енергетика

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