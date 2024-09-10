Україна не забезпечує інвесторам умови для розвитку зеленої генерації – експерт
Проблема кругових боргів гальмує будівництво нових зелених енергопотужностей
Україна не може забезпечити інвесторам у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) умови для розвитку «зеленої» генерації. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.
«Інвестиційний клімат в Україні погіршився не лише через війну. Українська державна установа, яка купує електроенергію з відновлюваних джерел, не має достатньо фінансових ресурсів для її оплати. Як наслідок, ми бачимо зростання боргів, коли ВДЕ не отримують оплати за свою роботу», – сказав він.
Зінченко наголосив, що велике питання полягає у тому, як саме Україна залучатиме інвестиції у будівництво нових потужностей «зеленої» енергетики. Він додав, що різниця у вартості електрики для населення та промисловості також призводить до боргів в енергетиці.
«Підвищення тарифів на електроенергію виглядає складним і непопулярним рішенням для українського уряду», – підсумував Зінченко.
Як повідомлялося, експерти вважають, уряд має забезпечити надання банківських кредитів «Енергоатому», щоб компанія погасила свою багатомільярдну заборгованість на енергоринку. Це подолає проблему кругових боргів і прискорить будівництво нових зелених енергопотужностей.
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