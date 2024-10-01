Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня

Увечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю.

Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю. Окупанти завдали шість ударів по Запоріжжю. DeepState повідомив про окупацію Росією міста Вугледар. «Главком» склав добірку новин 1 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія окупувала Вугледар – DeepState

Сьогодні, 1 жовтня, з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState. Зазначається, що окупанти публікують вивішені російські прапори у всіх куточках міста.

Як повідомляли, що окупанти продовжили активно наступати одразу на кількох напрямках, напередодні вони увійшли у Вугледар і закріпилися там у багатоповерхівках.

Іран атакував ракетами Ізраїль

Увечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю. Про це повідомляє Israel Defense Forces та Jpost.

«Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок», – заявили в ЦАХАЛі.

Також Ізраїль заявив, що система протиповітряної оборони повністю готова, виявляє та перехоплює загрози там, де це необхідно. Однак у Тель-Авіві пролунали вибуху.

Окупанти атакували Запоріжжя: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Сьогодні, 1 жовтня, окупанти завдали шістьох ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що рятувальники загасили декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста. Наразі пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.

Зросла кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів по Запоріжжю – один загиблий, 24 поранених. Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

«Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до «Рамштайну». Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича», – йдеться у повідомленні президента.

На Сумщині оголошена примусова евакуація дітей з 90 населених пунктів

Cумська ОВА та Оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків. Про це повідомила Сумська районна рада.

Дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють чи їхніх законних представників примусово евакуюватимуть із Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.