В Україні 40% шкіл не мають якісного підключення до інтернету (дослідження)



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Мінцифри провело дослідження щодо підключення шкіл до фіксованого інтернету

Тисячі шкіл в Україні потребують підключення до швидкісного інтернету

Міністерство цифрової інформації вперше в Україні провело детальне дослідження підключення соціальних об’єктів до фіксованого інтернету, зокрема – шкіл. Про це інформує пресслужба міністерства. Мета дослідження – визначити, які українські школи підключені до оптоволоконних ліній, а які – ні.

При дослідженні фахівці використовували три джерела інформації:

офіційна звітність навчальних закладів (ЗНЗ);

опитування об’єктів соціальної інфраструктури;

результати тендерних процедур за 2019–2020 роки.

«При визначенні наявності оптоволоконного підключення брали до уваги не тільки технологію, а й швидкість з’єднання, яка притаманна винятково волоконно-оптичним технологіям. Вона мала становити не менше 30 Мбіт/с. Але якщо йдеться про цілі Мінцифри, то для того, щоб учням та вчителям отримувати необхідний для навчального процесу контент та ефективно працювати онлайн, необхідно не менше 100 Мбіт/с. До речі, це відповідає ініціативі Європейського Союзу Gigabit Society», – повідомили у міністерстві.

Кількість шкіл без підключення до оптики

Деякі школи, які розташовані здебільшого у великих містах, можуть дозволити собі підключитись до швидкісного інтернету коштом місцевого бюджету. Але існують тисячі шкіл по всій країні, які потребують допомоги держави у цьому питанні.

Протягом 2019–2020 років були проведені тендери на підключення до інтернету та прокладання локальних мереж майже у 10 тис. українських шкіл.

Але, незважаючи на це, за даними дослідження, ситуація й досі не дуже втішна:

Всього шкіл в Україні – 16 317.

Мають підключення до інтернету за допомогою оптоволоконних технологій – 9 773 (60%).

Не мають – 6 544 (40%).

Працюючи над дослідженням, Мінцифри зіштовхнулося з низькою компетентністю фахівців, які працюють у місцевих адміністраціях та не мають базових цифрових навичок.

Тому для вдосконалення свого дослідження у міністерстві розробили інтерактивну мапу, де можна знайти будь-яку українську школу та перевірити наші дані щодо підключення. Скористатись мапою можна на нашому сайті за посиланням «Якщо ви знайшли невідповідність наших даних реальній ситуації – заповніть, будь ласка, гугл-форму, яка розташована під інтерактивною мапою», – зазначають у міністерстві.

На інтерактивній мапі передбачено чотири варіанти пошуку шкіл:Автоматичне визначення вашої локації (у лівому куті мапи); за IDF – ідентифікатором школи у реєстрах (у стовбці праворуч); за назвою школи (у стовбці праворуч); за назвою населеного пункту (у стовбці праворуч).

Нагадаємо, випускники 11 класів київських шкіл не проходитимуть державну підсумкову атестацію для здобуття повної загальної середньої освіти. Про це йдеться у відповідному наказі Департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації