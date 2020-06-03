Школи Києва розпочали прийом документів у перший клас: що потрібно знати батькам



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У першу чергу в школу зараховуватимуть дітей, які проживають на території обслуговування навчального закладу

Столичні школи із дотриманням усіх санітарних норм та правил карантину почали прийом документів на зарахування дітей у перший клас. Документи приймаються від батьків open-space – на свіжому повітрі чи у великих приміщеннях.

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації.

Перший етап прийому – першочергове право на зарахування за територією обслуговування закладів загальної середньої освіти. Діти, які проживають на такій території, як минулого, так і цього року, матимуть гарантоване право на першочергове зарахування.

Ознайомитись із розпорядженнями районних в місті Києві державних адміністрацій, якими визначено адреси будинків, закріплених за закладами загальної середньої освіти, можна на сторінках Департаменту та районних управлінь освіти.

Також право на першочергове зарахування мають рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями/ученицями цієї школи, діти працівників та випускники дошкільного підрозділу цієї школи.

Цього року школи Києва очікують на 31 тисячу першокласників.

Які документи потрібно подати до школи

заяву,

копію паспорта,

копію свідоцтва про народження дитини,

оригінал медичної довідки,

у разі відсутності реєстрації місця проживання, документ, що підтверджує місце проживання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» від 13 вересня 2017 року № 684.

Як повідомлялося, у Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень». Він був підготовлений за дорученням мера Віталія Кличка і ухвалений на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Цей документ враховує специфіку та реалії українських економічних і культурних особливостей, а також досвід виходу з карантину інших країн.

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