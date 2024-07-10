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Сотні шкіл в Україні навчаються мовами нацменшин, навіть російською

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сотні шкіл в Україні навчаються мовами нацменшин, навіть російською
В Україні продовжують працювати 197 шкіл, де навчання ведеться мовами національних меншин
фото з відкритих джерел

Російськомовна школа ще досі працює в Дніпропетровській області

Попри повномасштабну війну з Росією та активну державну політику українізації, в Україні продовжують працювати 197 шкіл, де навчання ведеться мовами національних меншин. Це свідчить про збереження культурного розмаїття та забезпечення прав національних спільнот на освіту рідною мовою, навіть в умовах воєнного часу. Про це інформує  Інформатор.

Найбільше таких закладів розташовано у Закарпатській та Чернівецькій областях, де проживають значні угорська та румунська громади. В Закарпатті функціонує 67 шкіл з угорською мовою навчання, а у Чернівецькій області – 57 шкіл з румунською. Також є школи з польською, німецькою та навіть російською мовами викладання.

Крім того, у багатьох україномовних школах існують окремі класи з викладанням іноземними мовами, включаючи молдовську, англійську, словацьку та болгарську. Це дає можливість учням з різних національностей здобувати якісну освіту та зберігати свою культурну ідентичність, що є важливим аспектом демократичного суспільства.

Особливу увагу привертає той факт, що в Україні досі існує одна повністю російськомовна школа, яка розташована у Дніпропетровській області та налічує 44 учні. Це питання викликає неоднозначну реакцію у суспільстві, особливо в умовах війни з Росією, та підіймає питання про баланс між правами національних меншин та державною мовною політикою.

Загалом, в Україні наразі працює 12 352 школи, з яких 12 155 – україномовні. Це свідчить про те, що українська мова залишається основною мовою навчання, але водночас держава забезпечує можливість здобуття освіти мовами національних меншин, що є важливим аспектом міжнародних зобов'язань України та свідченням її прагнення до толерантності та інклюзивності.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 млрд грн, що передбачені на 2024 рік. 

Також Міністерство у справах ветеранів допускає створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя», пише «Інтерфакс-Україна». 

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Теги: школа держава українська мова навчання

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