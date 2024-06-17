Вибух на полігоні в Чехії, де тренуються українські солдати: стали відомі нові деталі

Українські військові проходять навчання на полігоні Лібава у Оломоуцькому краї в Чехії

Причиною вибуху міг бути підрив 155-мм артилерійських снарядів

Уранці 17 червня на військовій базі Лібава в Оломоуцькому краї Чехії стався потужний вибух боєприпасів. Саме на цій базі проходять навчання українські підрозділи. Про це повідомила пресслужба чеської армії.

Подію вже назвали «серйозним інцидентом», наслідки якого поки з'ясовують.

«Ми маємо справу із серйозним інцидентом під час військових навчань, пов'язаним із вибухом нерозпізнаних боєприпасів», — ідеться в заяві.

Повідомляють також, що рятувальні служби оперативно прибули на місце події, і наразі триває розслідування для з'ясування причин вибуху.

Наразі немає інформації про тип боєприпасів, що стали причиною вибуху, однак одним із можливих варіантів є підрив 155-мм артилерійських снарядів. Випадкова детонація таких боєприпасів може статися через неправильне поводження або недостатнє знайомство з обладнанням. Не виключений і людський фактор, а також фактор навколишнього середовища.

Військова база Лібава має багату історію і стратегічне значення для Чехії. Вона була використана в різних військових цілях протягом багатьох років. За часів холодної війни база служила навчальним полігоном і оперативним центром для сил Варшавського договору, включно з радянськими військами. У пострадянський період базу модернізували і вона стала місцем проведення спільних навчань із союзниками по НАТО, підкреслюючи прихильність Чехії до міжнародного оборонного співробітництва. База оснащена сучасними об'єктами, включно з казармами, тренувальними майданчиками та зонами технічного обслуговування. Тут солдати проходять комплексне навчання, включно з бойовою підготовкою, тактичними маневрами й технічними навичками.

Військові оглядачі зазначають, що Лібава відіграє важливу роль у підготовці військового персоналу до різних сценаріїв, що робить її цінним активом для національної та міжнародної оборони.

Як повідомлялося, у Чехії на військовому полігоні здетонував невідомий боєприпас, є постраждалі.