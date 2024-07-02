Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам
Ветерани зможуть придбати житло як на вторинному ринку, так і на первинному
фото з відкритих джерел

Після отримання коштів ветерани та члени їхніх сімей загиблих самостійно зможуть обрати житло, яке бажають придбати

Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 млрд грн, що передбачені на 2024 рік. Про це повідомив очільник Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун.

Очільник Мінветеранів зауважив, що 2 липня Кабмін затвердив цей розподіл, тож за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2,5 тис. осіб. 

Кошти на придбання житла отримають: 

  • люди з інвалідністю внаслідок війни I – II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни I – II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;
  • внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи людьми з інвалідністю внаслідок війни III групи.

За словами Порхуна, Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. 

«Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному – за умови, що воно обов'язково введене в експлуатацію», – повідомив Олександр Порхун.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії.

До слова, українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення», проте влада шукає вихід. Про це «Главкому» повідомив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу», народний депутат Павло Фролов.

Читайте також: Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати за 52 млн
Теги: житло квартира Міністерство у справах ветеранів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів, що наближені до лінії фронту
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
30 червня, 02:30
Будинок у Ірпені, зруйнований окупнтами, березень 2022 року
Соратник Зеленського хоче розширити коло претендентів на компенсації за втрачене під час війни житло
27 червня, 12:09
На думку експерта, у цифровій ері, у якій ми живемо, повністю втратити всі документи неможливо і можна знайти якісь докази, що людина є власником відповідного житла
Якщо втрачені документи. Нардеп розповів, як довести приналежність житла під час війни
27 червня, 07:00
Туалети і спальні у берлінському притулку часто брудні
Найбільший притулок для біженців у Німеччині: ЗМІ шокували умовами
26 червня, 13:16
Окупанти поцілили в житловий будинок у центрі Харкова
Росіяни вдарили по центру Харкова: постраждали десятки людей
22 червня, 17:12
У червні 2023 року влада Хмельницького подарувала квартиру підлеглому, якого за рік СБУ викриє на державній зраді
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
16 червня, 11:00
РФ намагається заохотити мешканців ТОТ воювати проти України
Окупанти обіцяють сертифікати на квартири охочим воювати проти України
16 червня, 06:24
Базова мета нової житлової політики – пошук найбільш ефективного рішення для задоволення потреб будь-якого громадянина
П'ять ключових законодавчих змін у житловій політиці, які назріли давно
11 червня, 21:02
Українці можуть скористатись допомогою при пошуку житла
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
3 червня, 15:41

Економіка

Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам
Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам
Енергетичний сектор України зазнав майже $57 млрд збитків під час війни – МВФ
Енергетичний сектор України зазнав майже $57 млрд збитків під час війни – МВФ
Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях
Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях
Без валютних пом’якшень від НБУ корпоративний сектор України очікує хвиля дефолтів – «Метінвест»
Без валютних пом’якшень від НБУ корпоративний сектор України очікує хвиля дефолтів – «Метінвест»
В Україні з'явиться новий податок: ціни збільшаться на низку популярних продуктів
В Україні з'явиться новий податок: ціни збільшаться на низку популярних продуктів
Імпорт електроенергії: Україна веде переговори про збільшення потужності
Імпорт електроенергії: Україна веде переговори про збільшення потужності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7621
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
6477
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
5069
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
4429
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України
4200
Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Сьогодні, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua