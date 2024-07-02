Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам

Ветерани зможуть придбати житло як на вторинному ринку, так і на первинному

Після отримання коштів ветерани та члени їхніх сімей загиблих самостійно зможуть обрати житло, яке бажають придбати

Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 млрд грн, що передбачені на 2024 рік. Про це повідомив очільник Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун.

Очільник Мінветеранів зауважив, що 2 липня Кабмін затвердив цей розподіл, тож за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2,5 тис. осіб.

Кошти на придбання житла отримають:

люди з інвалідністю внаслідок війни I – II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць;

люди з інвалідністю внаслідок війни I – II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;

внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи людьми з інвалідністю внаслідок війни III групи.

За словами Порхуна, Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку.

«Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному – за умови, що воно обов'язково введене в експлуатацію», – повідомив Олександр Порхун.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії.

До слова, українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення», проте влада шукає вихід. Про це «Главкому» повідомив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу», народний депутат Павло Фролов.