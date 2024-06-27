Захисту недостатньо: Польща створює спецпідрозділ для охорони кордону від мігрантів

Ще два місяці тому на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей

У Польщі cтворять спеціальні підрозділи прикордонників, аби кордон був захищеним від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Про це заявив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, передає польське агентство PAP.

Мрочек відповідав на запитання депутатів у Сеймі Польщі про внесення змін до закону про підтримку діяльності армії, міліції та прикордонників, зокрема щодо правил використання зброї. Такі зміни вирішили ухвалити після того, як загинув польський прикордонник – мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці.

Заступник глави МВС наголосив, що найбільша загроза на польсько-білоруському кордоні – це спроби нелегальних мігрантів агресивно прорватися в Польщу: «Це давно треба було зробити. Ми створимо спеціальні підрозділи Прикордонної служби, які будуть займатися охороною кордону».

За його словами, ще два місяці тому на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей. Наразі польсько-білоруський кордон захищають військові, поліція та прикордонники з усієї Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що запропоноване рішення посилить відчуття безпеки польських прикордонників.

За даними Підляського відділу Прикордонної служби Польщі, упродовж 26 червня було 150 спроб нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. З боку Білорусі мігранти кидали у полських прикордонників каміння. Від початку року на цьому відрізку кордону зафіксовано близько 20 тис. спроб нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, солдати польської жандармерії 24 червня розпочали службу на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомляють збройні сили Польщі. Військова поліція виконуватиме завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи «Підляшшя» у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

Також на польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску. До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю.