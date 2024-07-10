Адаптація ветеранів війни: Кабмін ухвалив механізм використання бюджетних коштів

Кабінет Міністр України ухвалив важливу постанову, необхідну для забезпечення професійної адаптації ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, родин полеглих українських Захисників й Захисниць за кошти державного бюджету

Кабінет Міністрів затвердив механізм використання бюджетних коштів на професійну адаптацію ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників, визначивши пріоритетність окремих категорій та виділивши на цю програму 71 мільйон гривень у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Уряд ухвалив постанову щодо забезпечення професійної адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин полеглих захисників та захисниць. Зокрема визначено категорії осіб, які отримуватимуть послугу із професійної адаптації в першочерговому порядку.

Внесено зміни до постанов від 21 червня 2017 р. та № 432 і від 18 березня 2024 р. № 307, якими передбачено механізм використання бюджетних коштів на заходи з професійної адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин полеглих воїнів.

Також запроваджено умову обов'язкового працевлаштування цих осіб після професійної адаптації.

Кабмін визначив категорії осіб, які отримуватимуть послугу із професійної адаптації в першочерговому порядку.

За відповідною програмою на 2024 рік передбачено 71 млн грн.

«Ми аналізуємо проблематику нестачі кадрів на ринку праці, тому, маючи запит від роботодавців, можемо розробляти та пропонувати освітні програми. Ухвалена сьогодні постанова забезпечить своєчасне фінансування видатків. Тим більше, що попит на навчання та перекваліфікацію є. За попередні два роки кількість тих, хто скористався можливістю профадаптації збільшилася в 3,5 раза - до 2,2 тисячі осіб. У 2024 році можемо вийти у показник білля 5 тисяч осіб», – наголосив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 млрд грн, що передбачені на 2024 рік.

Також Міністерство у справах ветеранів допускає створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя», пише «Інтерфакс-Україна».