В Угорщині з'явиться перша українська школа
Фінансування української школи повністю візьме на себе Угорщина
В Угорщині буде відкрито першу українську школу. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
«Зокрема, ми обговорили (з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном – «Главком») відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту», – сказав Зеленський.
Орбан, своєю чергою, відзначив, що в Угорщині проживає багато українців та діє самоврядування національної меншини. Через те, що до країни приїхали багато біженців, виникла ціла низка питань щодо можливості українців в Угорщині жити, працювати, забезпечити відповідну школу для своїх дітей зі своїми викладачами, сказав Орбан.
«Тому я з великою радістю почув ініціативу пана президента про відкриття української школи в Угорщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчать українських дітей. Мені здається, вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається. Але ми розуміємо, що ви хочете отримати школу з українською мовою навчання», – сказав Орбан.
Орбан заявив, що фінансування цієї школи Угорщина бере нас себе.
«Буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас дуже важливо, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе як вдома», – додав прем'єр Угорщини.
Як повідомлялося, Орбан прибув у вівторок, 2 липня, з офіційним візитом до Києва, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан вже прокоментував свій візит до Києва.
1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.
Раніше Угорщина неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.
Коментарі — 0