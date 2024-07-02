В Угорщині з'явиться перша українська школа

Фінансування української школи повністю візьме на себе Угорщина

В Угорщині буде відкрито першу українську школу. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Зокрема, ми обговорили (з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном –­ «Главком») відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту», – сказав Зеленський.

Орбан, своєю чергою, відзначив, що в Угорщині проживає багато українців та діє самоврядування національної меншини. Через те, що до країни приїхали багато біженців, виникла ціла низка питань щодо можливості українців в Угорщині жити, працювати, забезпечити відповідну школу для своїх дітей зі своїми викладачами, сказав Орбан.

«Тому я з великою радістю почув ініціативу пана президента про відкриття української школи в Угорщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчать українських дітей. Мені здається, вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається. Але ми розуміємо, що ви хочете отримати школу з українською мовою навчання», – сказав Орбан.

Орбан заявив, що фінансування цієї школи Угорщина бере нас себе.

«Буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас дуже важливо, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе як вдома», – додав прем'єр Угорщини.

Як повідомлялося, Орбан прибув у вівторок, 2 липня, з офіційним візитом до Києва, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан вже прокоментував свій візит до Києва.

1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.

Раніше Угорщина неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.