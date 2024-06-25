Бельгія за допомогою українського бізнесу модернізує першу пошкоджену через війну школу

Школи повинні бути схожими на маленький офіс Google

Бельгія профінансує модернізацію пошкодженою через війни школи на Київщині у рамках проєкту архітектурної трансформації, що реалізується Міністерство освіти і науки України за підтримки Метінвест та ДТЕК на базі концепцій, розроблених ініціативою Маріуполь Реборн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Школа у селі Київської області стане першою, яка у межах пілоту пройде архітектурну трансформацію. Процес почнеться протягом року, а профінансує модернізацію Бельгія. Це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору. З великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання, більшими актовими залами», – повідомив Федоров.

Раніше уряд разом з українським бізнесом презентували дизайн-проєкти для трансформації шкільних просторів. Повоєнна відбудова відбуватиметься саме на їх основі, повідомив віцепрем’єр. У межах пілоту і за підтримки партнерів відбудуємо 5 шкіл, які постраждали через війну.

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«Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі. Розвиток людського капіталу – один із наших головних пріоритетів. Ми повинні боротися за людей, наздоганяти світ, створювати найкращі умови для розвитку й навчання українців», – наголосив він.

Розробка проєктів архітектурної трансформації шкіл реалізується Міністерство освіти і науки України за підтримки «Метінвест» та ДТЕК Ріната Ахметова на базі концепцій, розроблених ініціативою Маріуполь Реборн у співпраці з виконавчим партнером Big City Lab та Литовською архітектурною ГО Rebuild The Wonderful.