США провокують напад Китаю на Тайвань? Сі Цзіньпін поскаржився голові Єврокомісії

У Вашингтоні підозрюють, що Сі Цзіньпін так само, як і Путін, не отримує повної інформацію від радників або перебуває в інформаційному вакуумі щодо окремих питань

США провокували Китай здійснити напад на Тайвань, заявив голова КНР Сі Цзіньпін голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. Про це пише газета Financial Times із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Сі Цзіньпін на зустрічі з керівницею Єврокомісії, яка відбулася у квітні 2023 року, повідомив, що Вашингтон обманом намагався змусити Пекін напасти на острівну державу, але Китай не повівіся на американську приманку.

У посольстві КНР у Вашингтоні не коментували інформацію у відповідь на запит Financial Times, проте повідомили, що США продавали зброю Тайваню і підтримували «сепаратистські сили» на острові. Представник Урсули фон дер Ляйєн заявив виданню, що голова Єврокомісії не розкриває інформацію про особисті зустрічі. Білий дім також не надав жодних коментарів.

Втім, як пише видання, деякі китайські вчені та військові офіцери у відставці стверджують, що Вашингтон намагається спровокувати Пекін, надаючи зброю Тайваню та вживаючи інших заходів, щоб залучити Китай до військової конфронтації. Виступаючи в Asia Society в січні, Цуй Тянькай, колишній посол Китаю у Вашингтоні, сказав, що Китай «не потрапить у пастку, яку хтось, може, для нас готує», маючи на увазі США.

«Якщо Сі Цзіньпін щиро вірить, що США активно прагнуть конфлікту з Китаєм через Тайвань, то те, що Сі створив інформаційний вакуум або отримує погану пораду від підлеглих, є тривожною правдою», – сказав Джуд Бланшетт, експерт, який досліджує Китай в американському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень CSIS.

Нагадаємо, Тайвань відокремився від Китаю після громадянської війни між національним урядом партії «Гоміньдан», яку очолює Чан Кайші, і військами Комуністичної партії під керівництвом Мао Цзедуна. Чан Кайші, який програв, разом з 1,5 млн прихильників у 1949 році втік на Тайвань, після чого оголосив про незалежність острова. Ділові та неформальні контакти між острівною державою та КНР відновилися лише через 40 років — наприкінці 1980-х. З початку 1990-х років сторони почали контактувати через неурядові організації. Проте Пекін досі вважає Тайвань своєю територією і наполягає на «принципі одного Китаю».

20 травня в Тайвані відбулась інавгурація нового президента Лай Цінде, який у рамках церемонії закликав Пекін визнати незалежність острівної держави та «припинити залякувати Тайвань за допомогою політичних та військових засобів». Він також попросив Китай взяти на себе відповідальність разом із Тайванем за роботу, спрямовану на підтримку стабільності та миру «по обидва боки Тайванської протоки». У канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР у відповідь заявили, що мир у Тайванській протоці несумісний із незалежністю Тайбею.

23 травня цього року Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала спільні навчання флоту, військово-повітряних сил та ракетних військ поблизу Тайваню. Бомбардувальники військово-повітряних сил Китаю під час навчань відпрацювали завдання щодо нанесення бомбових ударів по цілях поблизу острова Тайвань, повідомило Центральне телебачення Китаю.