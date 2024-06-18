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Уряд запустив платформу, на якій зібрані всі доступні послуги та можливості для ветеранів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд запустив платформу, на якій зібрані всі доступні послуги та можливості для ветеранів
Е-Карта є «живим» інструментом, який оновлюватиметься щодня. Тепер команда міністерства в процесі залучення обласних адміністрацій, громад, місцевих громадських організацій та бізнесу
фото з відкритих джерел

Мінветеранів: Усе, що потрібно ветеранам, можна швидко знайти через смартфон, зазначивши лише область або територіальну громаду

Міністерство у справах ветеранів України спільно з представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні розробило та запустило е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. Про це йдеться на сайті Мінветеранів.

Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран, на ній ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації.

Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

  • місцем надання послуг у областях та громадах;
  • типами послуг;
  • їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Наразі на порталі визначено 7 542 послуг.

«E-Карта – це агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або територіальну громаду. Е-Карта – це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час, це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз», – говорить в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. 

Алгоритм роботи з е-Картою досить простий: 

  • користувач заходить на сайт;
  • відфільтровує область, громаду, тип послуги;
  • читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;
  • бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

У випадку, якщо користувачу трапилася неточну чи неповна інформація  –повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.

Е-Карта є «живим» інструментом, який оновлюватиметься щодня. Тепер команда міністерства в процесі залучення обласних адміністрацій, громад, місцевих громадських організацій та бізнесу. 

«Велику роль у якісному наповненні е-Карти послуг у громадах для ветеранів та ветеранок війни відіграють представники структурних підрозділів ОВА з питань ветеранської політики, адже на них покладена функція координації процесу на рівні області, що значно пришвидшує роботу та покращує якість наданої інформації», – пояснює заступник Міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. 

Звертаємо увагу, що на е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, проте це зареєстровані адреси, а самі послуги переміщені в безпечні регіони.

Нагадаємо, міністерство у справах ветеранів допускає створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя».

Також у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Теги: ветеран смартфон послуги Міністерство у справах ветеранів

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