Україна планує спростити пошук роботи для ветеранів

Мінветеранів обговорює питання створення спеціального реєстру, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду

Міністерство у справах ветеранів допускає створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя», пише «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що така база буде. Єдине, зараз реєстр закритий. Ми розуміємо, що надалі повинні інтегруватися не тільки з реєстрами «Оберіг», а й з усім, що стосується соцзахисту, економіки тощо», – сказав Максим Кушнір

Посадовець зазначив, що це зараз обговорюється у відомстві, але поки що є питання з безпекою.

Нагадаємо, в Україні офіційно зʼявилася нова професія – «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

Як повідомлялося, запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» відбудеться через два місяці.

До слова, Кабмін спростив процедуру встановлення статусів людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.