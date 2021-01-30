Весняні шкільні канікули в Україні: названо дату

Другий семестр навчального 2020-2021 року розпочався 11 січня

Весняні канікули в школах України 2021 року почнуться 22 березня і триватимуть до 28 березня включно.

Крім того, в перший місяць весни у школярів буде один додатковий вихідний день. Так, неробочим буде понеділок, 8 березня, – Міжнародний жіночий день, який має статус державного свята.

Другий семестр навчального 2020-2021 року розпочався 11 січня, а закінчиться 28 травня 2021 року.

Міністерство освіти України щорічно дає свої рекомендації навчальним закладам щодо дат канікул, однак за законом школи можуть коригувати ці дати на свій розсуд. Особливо це актуально в період пандемії коронавірусу.

Також на початок і тривалість канікул можуть впливати такі фактори, як погодні умови, опалення та регіональні особливості. Залежно від них школа може самостійно змінювати дати відпочинку для дітей і призначати додатковий карантин або канікули.

Зокрема, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або співробітників, а також якщо має місце перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, навчальний заклад буде закрито на вимушений карантин.

Міністерстві освіти рекомендувало з 25 січня повернутися до змішаної або очної форми навчання в університетах, технікумах, закладах середньої спеціальної та професійної освіти.

Дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі і після локдауну.

У МОН повідомили, що у зв'язку із закінченням дії додаткових обмежень, 25 січня свої двері знову відкриють школи, заклади позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання.

Раніше він казав, що вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Нагадаємо, влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання в усіх школах столиці, що дозволить поліпшити освітній процес і дасть можливість батькам учнів працювати. Остаточне рішення приймуть в п'ятницю 22 січня.