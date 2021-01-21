Карантин у Києві: чи відновиться навчання у школах з 25 січня

Після локдауну може відновитись очна форма навчання у школах

Рішення про відновлення навчання у школах буде ухвалено 22 січня

Ситуація з захворюваністю на коронавірус у Києві з понеділка, 25 січня, дозволяє відновити навчання в школах учням всіх класів. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 22 січня.

Про це РБК-Україна повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, зараз обговорюється питання, чи вийдуть в школу тільки учні молодших класів, чи всі учні.

«Враховуючи ситуацію, я думаю, що підуть всі. Але об'єктивно буде завтра відомо. Сьогодні я можу сказати, що школярі можуть йти на навчання», - сказав Рубан.

Як повідомлялося, столична влада налаштована відновити навчання в усіх школах міста з 25 січня.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що механізм змін навчального процесу у столиці відпрацьований. І в разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання, коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання.

Раніше він казав, що вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Незодавно в своєму інтервʼю Сергій Шкарлет погодився з тим, що дистанційне навчання у школах не зможе повністю замінити очну форму.