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Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі
Народна депутатка пропонує запровадити національну контрольну з математики
колаж: glavcom.ua

Користувачі пропонують додати інші предмети, жартують про знання депутатів і ставлять під сумнів доцільність такого заходу

Народна депутатка Наталія Піпа запропонувала проводити щорічну Всеукраїнську контрольну з математики за прикладом Радіодиктанту національної єдності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на YouTube.

«Ми гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до «Суспільного» – я вважаю, що на День науки нам варто написати Національну контрольну з математики», – сказала депутатка.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко назвав пропозицію цікавою та вартою обговорення. «Думаю, це буде не так яскраво, але це буде точно резонансно», – зазначив міністр. Він також напівжартома додав, що побоюється появи аналогічних ініціатив щодо контрольних робіт із хімії, фізики та біології.

Ідея викликала дискусію у Facebook. Зокрема, український педагог, заслужений учитель України Віктор Громовий іронічно відреагував на пропозицію Піпи. Він написав: «Тільки не смійтесь. Народна депутатка Наталія Піпа запропонувала започаткувати Всеукраїнську національну контрольну з математики».

У коментарі до власного допису Громовий продовжив іронізувати над ініціативою, назвавши її унікальною у світовій практиці.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 1
Скриншот допису Віктор Громовий / Facebook

У коментарях до допису Світлана Чупахіна розкритикувала ідею, поставивши під сумнів доцільність називати математичну контрольну національним заходом. На її думку, математика є універсальною наукою, а спроба зробити з перевірки знань аналог Радіодиктанту змішує культурні символи з науковими знаннями.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 2
Скриншот коментарів під дописом Віктор Громовй / Facebook

Частина користувачів іронізує над ініціативою та переводить дискусію на знання самих народних депутатів. Зокрема, припускають, що парламентарі можуть не знати таблиці множення, а також пропонують провести національний тест з історії.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 3
Скриншот коментарів під дописом Віктор Громовй / Facebook

Інші коментатори пропонують розширити ініціативу або вигадують альтернативні всеукраїнські випробування. Серед ідей – порахувати всіх корупціонерів, запровадити нормативи з фізичної підготовки та визначитися, якого рівня математичні завдання мають бути в контрольній.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 4
Скриншот коментарів під дописом Віктор Громовй / Facebook

Ще частина користувачів ставить під сумнів саму ідею пов’язувати математику з національною єдністю. У коментарях іронізують над тим, хто проводитиме контрольну та хто читатиме її результати.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 5
Скриншот коментарів під дописом Віктор Громовй / Facebook

Інші користувачі також іронізують через те, що ініціатива стосується лише математики, і запитують, чому поза увагою залишилися інші шкільні предмети. У коментарях пропонують проводити аналогічні всеукраїнські контрольні з фізики, хімії, біології, географії та іноземних мов, а також жартують про національний тест щастя.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 6
Скриншот коментарів під дописом Віктор Громовй / Facebook

Водночас частина користувачів підтримує ініціативу. Вони вважають, що добровільна контрольна допоможе оцінити рівень знань українців, і не розуміють, чому пропозиція викликає насмішки. Дехто зауважує, що до такого заходу можна долучити й інші предмети, зокрема історію України, хоча реалізація ідеї може бути технічно складною.

Вся країна писатиме контрольну з математики? Нова ідея від нардепів розсмішила соцмережі фото 7
Скриншот коментарів під дописом Віктор Громовй / Facebook

Раніше «Главком» писав, що 27 жовтня українці в Україні та за кордоном долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч його текст підготував письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка Даша Астаф’єва.

Рекордсменка Радіодиктанту Христина Гоянюк назвала цьогорічний текст гарним і оцінила його складність як середню. Водночас вона зауважила, що в тексті було багато розділових знаків, на яких учасники могли припуститися помилок.

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Теги: Наталія Піпа вчитель радіодиктант

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