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    Наука та освіта

    Українські школярі зможуть скласти іспити на атестат зрілості в Польщі

    Уже більше 40 українських школярів зголосилися скласти польські випускні іспити - Українські школярі зможуть скласти іспити на атестат зрілості в Польщі
    Уже більше 40 українських школярів зголосилися скласти польські випускні іспити
    фото з відкритих джерел

    Польща чекає інформацію щодо кількості охочих скласти іспити від українського міністерства

    Школярі з України зможуть складати іспит на атестат зрілості в Польщі. Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, повідомляє «Польське радіо».

    В організації іспиту тісно співпрацюють міністерства освіти обох країн. До 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Відповідних домовленостей польський міністр досягнув зі своїм українським колегою Сергієм Шкарлетом.

    «Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота. Ми чекаємо цієї інформації від міністра Шкарлета, а потім зробимо наступні кроки. Планується, що іспити проходитимуть в шести місцях Польщі, у шести університетах», – розповів Чарнек.

    Зазначається, що у травні близько 40 учнів з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зголосились до складання польських іспитів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство освіти та науки України внесе зміни в шкільні програми з кількох предметів – захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

    Заступник міністра освіти Андрій Вітренко повідомив, що наразі опрацьовується механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні. Також наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

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    Теги: Польща школа Україна
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    Українські школярі зможуть скласти іспити на атестат зрілості в Польщі