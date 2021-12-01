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    Економіка та фінанси

    В Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги

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    З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України - В Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги
    З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України

    На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах

    Мінекономіки планує розширити перелік послуг, якими зможуть скористатися українці, які матимуть тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Зокрема тисячу гривень можна буде витратити на книги.

    «Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ред.) придбати книги. Наразі визначаємо черговість залучення напрямків діяльності у програму», — заявила вона.

    Вона зазначила, що ресурс на виплати «ковидної» тисячі держава має.

    З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України, яку озвучив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 листопада.

    Вона триватиме до кінця 2022 року, в ній можуть взяти участь усі повністю вакциновані українці і близько 6 тис. суб'єктів бізнесу, які в результаті отримають кошти від цих віртуальних сертифікатів.

    Прессекретар президента Сергій Никифоров запевнив, що на виплати можуть розраховувати «усі українці, які пройшли повний курс вакцинації — до 19 грудня і після».

    Водночас отримати цю суму готівкою на руки буде неможливо, пояснив Нікіфоров. За його словами, ці гроші будуть своєрідним ваучером, сертифікатом чи депозитом у додатку Дія, який можна витратити лише на певний перелік послуг.

    На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах — це культура, подорожі та спорт:

    • подорожі в межах України (Зеленський згадав про «транспортний сектор» та квитки на внутрішні залізничні та авіаперевезення);
    • квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів або масових заходів;
    • послуги у спортзалах чи фітнес-клубах, басейнах тощо.
    • Для тих, хто не має смартфонів чи Дії, обіцяють розробити окремий альтернативний механізм отримання обіцяної тисячі гривень.

    У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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    Теги: книги гроші українці послуги
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    В Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги