В Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги

З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України

На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах

Мінекономіки планує розширити перелік послуг, якими зможуть скористатися українці, які матимуть тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема тисячу гривень можна буде витратити на книги.

«Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ред.) придбати книги. Наразі визначаємо черговість залучення напрямків діяльності у програму», — заявила вона.

Вона зазначила, що ресурс на виплати «ковидної» тисячі держава має.

З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України, яку озвучив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 листопада.

Вона триватиме до кінця 2022 року, в ній можуть взяти участь усі повністю вакциновані українці і близько 6 тис. суб'єктів бізнесу, які в результаті отримають кошти від цих віртуальних сертифікатів.

Прессекретар президента Сергій Никифоров запевнив, що на виплати можуть розраховувати «усі українці, які пройшли повний курс вакцинації — до 19 грудня і після».

Водночас отримати цю суму готівкою на руки буде неможливо, пояснив Нікіфоров. За його словами, ці гроші будуть своєрідним ваучером, сертифікатом чи депозитом у додатку Дія, який можна витратити лише на певний перелік послуг.

На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах — це культура, подорожі та спорт:

подорожі в межах України (Зеленський згадав про «транспортний сектор» та квитки на внутрішні залізничні та авіаперевезення);

квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів або масових заходів;

послуги у спортзалах чи фітнес-клубах, басейнах тощо.

Для тих, хто не має смартфонів чи Дії, обіцяють розробити окремий альтернативний механізм отримання обіцяної тисячі гривень.

У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.