В Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги
На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах
Мінекономіки планує розширити перелік послуг, якими зможуть скористатися українці, які матимуть тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема тисячу гривень можна буде витратити на книги.
«Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ред.) придбати книги. Наразі визначаємо черговість залучення напрямків діяльності у програму», — заявила вона.
Вона зазначила, що ресурс на виплати «ковидної» тисячі держава має.
З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України, яку озвучив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 листопада.
Вона триватиме до кінця 2022 року, в ній можуть взяти участь усі повністю вакциновані українці і близько 6 тис. суб'єктів бізнесу, які в результаті отримають кошти від цих віртуальних сертифікатів.
Прессекретар президента Сергій Никифоров запевнив, що на виплати можуть розраховувати «усі українці, які пройшли повний курс вакцинації — до 19 грудня і після».
Водночас отримати цю суму готівкою на руки буде неможливо, пояснив Нікіфоров. За його словами, ці гроші будуть своєрідним ваучером, сертифікатом чи депозитом у додатку Дія, який можна витратити лише на певний перелік послуг.
На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах — це культура, подорожі та спорт:
- подорожі в межах України (Зеленський згадав про «транспортний сектор» та квитки на внутрішні залізничні та авіаперевезення);
- квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів або масових заходів;
- послуги у спортзалах чи фітнес-клубах, басейнах тощо.
- Для тих, хто не має смартфонів чи Дії, обіцяють розробити окремий альтернативний механізм отримання обіцяної тисячі гривень.
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