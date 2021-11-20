«Тисяча Зеленського». Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги

Гроші за повний курс вакцинації передбачені для підтримки бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії

Прем'єр зазначив, що виплата запроваджена в першу чергу для підтримки малого та середнього бізнесу

Тисячу гривень за вакцинацію двома дозами ковід-вакцини не можна буде обміняти на непередбачені програмою послуги. Про це в суботньому інтерв'ю «Радіо Свобод»а заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ні, таке програмою не передбачається», – сказав прем'єр.

Він нагадав, що програма, за якою українці, щеплені двома дозами ковід-вакцини, зможуть отримати 1000 гривень, запроваджена в першу чергу для підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема п'ять напрямків, які найбільше постраждали під час введення карантинних обмежень: креативні індустрії, кіно, театри, музеї, спорт та спортивні центри, авіа та залізничні перевезення.

Програмою можна буде скористатися через додаток або портал «Дія» за наявності відповідних цифрових сертифікатів про щеплення. «Дія» сформує віртуальну картку, якою можна буде оплачувати послуги лише з цих п'яти напрямків.

Прем'єр-міністр додав, що програма діятиме з 19 грудня 2021 року по 18 грудня 2022 року.

За його словами, іноземні партнери оцінили цю програму як одну з найкращих практик.

Водночас, відповідаючи на питання стосовно того, як зможуть використати 1000 грн за вакцинацію, наприклад, пенсіонери в маленьких населених пунктах, де немає розвинутої культурної інфраструктури, прем'єр-міністр зазначив, що в державі існують інші програми підтримки пенсіонерів.

«Ми виплачуємо 500 грн категорії 80+, 400 грн – 75+. Відповідно, буде цього року (для вікової категорії – ред.) 70+, це 300 грн і далі наступні роки відповідно для 65 та 60 років. Плюс є індексація пенсій. А ця програма (1000 грн після повного курсу вакцинації – ред.), спрямована на підтримку тих індустрій, які постраждали. Але водночас вона мотивує людей вакцинуватися, і користуватися «Дією», як тим ресурсом, який допомагає державі впорядковувати відносини громадян і держави та спрощувати їх», – сказав прем'єр.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

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