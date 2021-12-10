Тисяча за вакцинацію: банки вже почали випускати віртуальні картки для виплати. Як її отримати?

Щоб устигнути отримати виплату під час першого етапу, потрібно подати заяву з 19 до 29 грудня в «Дії»

Отримати тисячу зможуть повнолітні українці, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу, мають «зелений» сертифікат у «Дії» та оформили віртуальну картку

З 9 грудня три банки почали випускати віртуальні картки для проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банку» та 21 660 – в «Альфа-Банку».

За словами міністра, решта банків наразі на стадії приєднання до ініціативи. Станом на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».

Як оформити карту для тисячі за вакцинацію? Оформити карту можна онлайн або офлайн. У першому варіанті потрібно завантажити застосунок банку та оформити карту. У другому варіанті потрібно звернутися до фізичного відділення банку й попросити оформити картку «єПідтримка». У Мінцифрі рекомендують звертатися у службу підтримки банків, якщо виникатимуть проблеми з оформленням. Карта одразу буде запрограмована на витрати лише в конкретних категоріях бізнесів, які найбільше постраждали від карантину. Кошти не можна буде переказати на іншу картку чи зняти готівку, йдеться на сторінці ініціативи.

На що можна буде витратити кошти? На залізничні або авіаквитки у межах України, на кінотеатри, театри, музеї, виставкові центри, спортзали та книжкові магазини. Повний перелік магазинів та закладів, де можна витратити тисячу, з'явиться 19 грудня – після офіційного запуску проєкту. Проте в уряді вже пояснюють, що тисячу не вдасться витратити на книжки, якщо ви захочете їх придбати у продуктовому магазині або на заправці, оскільки бізнес зареєстрований в іншій категорії – не тій, що найбільше постраждала.

Хто може отримати гроші й коли почнуться виплати? Отримати тисячу зможуть повнолітні українці, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу, мають «зелений» сертифікат у «Дії» та оформили віртуальну картку. Щоб устигнути отримати виплату під час першого етапу, потрібно подати заяву з 19 до 29 грудня в «Дії». Крім того, з 13 грудня почнеться бета-тестування послуги.

Узяти участь у програмі на першому етапі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія». На другому етапі (третій квартал 2022 року) уряд запропонує альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють. Загалом на програму у 2021 році спрямують 8 мільярдів гривень. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що ще 3 мільярди виділять на початку 2022 року. Євгенія Луценко

Джерело: Громадське