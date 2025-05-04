Україна втрачає студентів. Міносвіти визнало проблему, але є нюанс

За словами заступника міністра освіти та науки, українська вища освіта втратила лише іноземних здобувачів

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні кількість іноземних вступників до українських закладів вищої освіти зменшилося у 10 разів. Проте ситуація з українськими здобувачами освіти майже не змінилася у порівнянні з попереднім роком. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», повідомляє «Главком».

«На жаль, ми втратили іноземців, які вступають в українські заклади вищої освіти. До повномасштабного вторгнення їх було 83 тис., зараз – 8 тис. Це є очевидною фінансовою втратою.

Але якщо говорити про місію, а це – освічена нація українців, то і далі українська система вищої освіти залишається привабливою для громадян України», – розповів заступник міністра.

Він додає, що в Україні наразі спостерігається серйозний спад учнів 10 та 11 класів. Натомість ці діти часто повертаються в українську систему на рівні вищої освіти. За його словами, демографічний рух йде: «Є перетин кордону і туди, і назад».

«За кордоном кожен з нас обирає свій шлях. Нічого поганого немає в тому, що люди намагаються знайти його, порівнявши життя у Німеччині, Польщі, Канаді, США. Очевидно тим, хто втратив житло в Маріуполі чи Бердянську, чи на окупованих територіях, важче повернутися, ніж тим, хто виїхав з Львівщини. Я жартую, що з Мостиськ (місто на Львівщині – «Главком») дуже багато біженців в Польщі», – пояснює Михайло Винницький.

Нагадаємо, що Михайло Винницький прокоментував панічні чутки у соцмережах щодо відливу українських студентів за кордон у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«Цифри вступної кампанії показують іншу ситуацію ніж та, про яку пишуть в соцмережах. Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 508 осіб. Цьогоріч – 312 490 осіб. На 18 осіб менше. У таких масштабах – це взагалі не зміна. Із цих 312 тис. – 20 тис. пишуть НМТ за кордоном (минулого року – 21 тис.). Немає причини складати НМТ, якщо ти не вступаєш у заклад вищої освіти в Україні», – зазначив він.

Він додав, що вступники обирають українські університети, включно з тими, хто прожив за кордоном та зрозумів, яка там освіта і перспективи в ній. Тому паніка, яка шириться часто в соцмережах, що люди виїжджають, спростовуються статистикою.

Також президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Керівники закладів освіти будуть зобов‘язані підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності.