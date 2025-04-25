Варто діяти зараз: експерт розповів, як найкраще інвестувати під час війни

«Не треба чекати, що все буде так, як ти хочеш. Треба розраховувати, що все буде так, як буде. Тоді й розчарування не буде»

Олександр Колб: Сидіти та чекати, що щось станеться, – це просто перекладання відповідальності на когось.

На тлі нестабільної економіки, зростаючого курсу валют люди шукають різні способи інвестицій, щоб зберегти цінність власних грошей або ж щоб отримати вигоду у майбутньому. Натомість під час війни є небагато інвестиційних активів, які б не пропонували дуже великі ризики. Про це говорить співзасновник українського синдикату приватних інвесторів Toloka.vc, засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластера Олександр Колб в інтерв’ю delo.ua, повідомляє «Главком».

«Умовно без ризиків – це військові облігації або банківські депозити. Процентні ставки за цими інструментами зараз досить привабливі. Якщо брати до уваги прогнозований рівень інфляції в Україні на 2025 рік на рівні 7-10%, а середні ставки за гривневими депозитами складають близько 14% річних, то гривневі депозити перекриватимуть рівень інфляції», – зазначає експерт.

Він додає, що якщо людина є експертом, то вона може інвестувати й у нерухомість. Як приклад він наводить міста Івано-Франківськ, Львів, Київ. Він зазначає, що перед інвестицією у нерухомість треба багато досліджувати: «Думаю, є такі люди, які розглядають інвестиції в нерухомість навіть у Харкові. Можливо, вони щось знають. Це ризиковано, але якщо люди є експертами в цій галузі, то чому б ні».

Олександр Колб відмічає, що немає правильного часу для інвестування, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна, а життя триває у моменті.

«Просто сидіти і чекати, що щось станеться, – це не моя історія, це просто перекладання відповідальності на когось. Про це ще писав Віктор Франкл у своїй книзі «Людина в пошуках справжнього сенсу», який вижив у концтаборі. Він писав, що це така пастка, коли ти чекаєш, що щось станеться в майбутньому, і коли цього не стається, то виникає розчарування», – розповідає фахівець.

Він пригадує фразу: «Не треба чекати, що все буде так, як ти хочеш. Треба розраховувати, що все буде так, як буде. Тоді й розчарування не буде» – відмічаючи, що зручного часу для інвестування не буде і варто це робити у моменті.

Також він радить переглянути фільм «Список Шиндлера». Він відмічає, що там людина будувала бізнес під час Другої світової війни, а в Україні наразі є дуже багато можливостей для інвестування. А тому закликає не впадати у модель жертви, чекаючи лише закінчення війни, бо це для нього утопія. Діяти та розвивати бізнес необхідно зараз і не відкладати це на потім.

Нагадаємо, що Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, в інтерв’ю для Delo розповів про те, які активи можуть бути найбезпечнішими для інвестування у воєнний період.

Раніше вісім провідних німецьких банків відмовилися від інвестицій в оборону Німеччини. Документ підписали не найбільші кредитні організації країни, проте серед них GLS Bank та KD-Bank, які нещодавно визнали найбільш стійкими у державі за версією інституту Stiftung Warentest. «Інвестиції в озброєння необхідні, але не є етично обґрунтованими», – зазначено у документі.