Міністерство освіти анонсувало скорочення бюджетних місць на аспірантурі

Державне замовлення на аспірантурі буде скорочено майже на 30%

Скорочення бюджетних місць в аспірантурі пов’язано з їхньою надмірною кількістю

Цього року зменшиться кількість бюджетних місць для вступу до аспірантури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра освіти Михайла Винницького.

«Минулого року на аспірантуру було виділено 7 тис. бюджетних місць, тоді як цього року ця цифра становитиме приблизно 5 тис., точні дані ще розраховуються. Таким чином, бюджетні місця буде скорочено майже на 30%», – каже він.

Як зазначив Винницький, перевага надаватиметься інженерним та природничим спеціальностям, оскільки саме ці напрями наразі є вкрай необхідними для держави.

Заступник Лісового наголосив, що цьогорічний вступ на аспірантуру ознаменується впровадженням електронних кабінетів як інноваційного рішення. Як і торік, навчання за державним фінансуванням буде доступне лише для денної форми. Ті, хто бажає навчатися на заочній або вечірній формі, повинні будуть укласти контракт.

Тим часом скорочення бюджетних місць в аспірантурі пов’язано з їхньою надмірною кількістю. Торік попит зріс через можливість відстрочки від армії, а не через реальне бажання вступати.

За словами чиновника, цього року очікується менший ажіотаж, тому всі, хто справді хоче займатися дослідженнями, повинні отримати можливість навчатися. Однак кількість бюджетних місць має бути обмеженою, щоб аспірантура виконувала своє основне завдання, а не використовувалася для інших цілей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни в правила підготовки аспірантів та докторантів.

На третьому курсі навчання аспірантів та докторантів студенти обов’язково складатимуть державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Його проводитимуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Окрім того, охочі вступити на аспірантуру та докторантуру повинні будуть обов’язково скласти іспит з іноземної мови. Раніше, якщо у вступників був міжнародний сертифікат Toefl, Ielts, Cambridge або ж якийсь інший, вони могли не складати цей іспит. Утім, тепер цю норму скасують.

У травні 2024 року після прийняття закону про мобілізацію кількість охочих іти в аспірантуру різко підскочила: від звичайних 10 тис. до 93 тис. абітурієнтів.

Улітку того ж року стало відомо, що Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, оскільки навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації. Вступити на контракт до аспірантури можна лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до законодавства, які визначають додаткові категорії студентів і викладачів, що отримують право на відстрочку від мобілізації.